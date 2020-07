Capcom ha realizado una primera ronda de pruebas con una demo de Resident Evil Village, y gracias a ello tenemos una gran cantidad de información que nos deja tanto detalles del juego como una referencia directa a PSVR para PS5, un kit de realidad virtual que, según la fuente de la noticia, se encuentra actualmente en desarrollo.

Vamos a empezar por esa referencia al kit de realidad virtual PSVR para PS5, ya que personalmente creo que es lo más interesante de esta información. Desde que se produjo el anuncio de las consolas de nueva generación por parte de Sony y Microsoft hemos visto dos enfoques muy claros y totalmente opuestos. Los de Redmond «pasan» de momento, y Sony no solo no cerró la puerta, sino que dio a entender que desarrollar un nuevo kit de realidad virtual sería alto que tendrían en cuenta, debido al razonable éxito que tuvo el kit de PS4.

Resident Evil Village será compatible con el PSVR para PS5

Dado que la realidad virtual todavía no ha terminado de cuajar en el sector tecnológico cabe preguntarse si realmente es una decisión acertada. Personalmente tengo sensaciones enfrentadas, por un lado la idea de un nuevo PSVR para PS5 me parece acertada porque, gracias al salto a nivel de hardware que dará dicha consola, sería posible dar forma a proyectos más complejos, mejor resueltos y más interesantes, pero al mismo tiempo tengo dudas sobre el interés y el apoyo real que podría llegar a recibir.

Qué puedo decir, a nadie le gusta la idea de gastar 200 o 300 euros en un periférico que va a contar con un apoyo mínimo, y que solo tendrá en su haber dos o tres títulos realmente interesantes. Esto fue, a grandes rasgos, lo que ocurrió con el kit de realidad virtual para PS4, aunque curiosamente Resident Evil 7 fue uno de los juegos más atractivos que recibió.

Resident Evil Village tendrá, como ocurrió con la entrega anterior de la franquicia, una versión para realidad virtual, pero Capcom no tiene previsto mostrarla hasta que Sony «esté lista». Más claro imposible, no veremos esa versión para realidad virtual hasta que Sony tenga preparado el kit PSVR para PS5, y este nuevo juego servirá para mostrar las bondades de dicho kit.



Resident Evil Village funcionaba en una PS4 Pro

Ha sido otra de las cosas que más me ha sorprendido de esta información, que la demo de Resident Evil Village funcionaba en una PS4 Pro, según los que tuvieron la oportunidad de probarla. Capcom dijo en su momento que el juego no llegará a PS4 ni a Xbox One porque no tienen potencia suficiente para mover «su visión» de Resident Evil Village, es decir, porque tendrían que haber hecho sacrificios muy importantes que acabarían cambiando el juego, debido a las limitaciones de ambas consolas a nivel de hardware.

El hecho de que Resident Evil Village funcione en una PS4 Pro sugiere que podríamos ver una versión para dicha consola, y también para Xbox One X. Interesante, ya que solo quedarían fuera los poseedores de PS4 y Xbox One, y sí, tiene sentido, ya que aquellos que compraron una PS4 Pro o una Xbox One X hace poco no tendrán que ver como su «nueva y flamante» consola empieza a ser abandonada antes de lo que cabría desear.

Bien, sabemos que Resident Evil Village podría ser uno de los primeros juegos en aprovechar el kit de realidad virtual PSVR para PS5 que Sony está, en teoría, terminando de desarrollar, y que podría llegar a PS4 Pro y a Xbox One X. Ya tenemos los dos platos fuertes, ahora vamos a por el postre. Estas son las otras novedades más interesantes sobre Resident Evil Village que han trascendido gracias a esa demo:

Los enemigos tienen la piel podrida, pálida y tatuada, pero no encajan como zombis. Empuñan armas blancas (espadas, hachas, picas, lanzas y similares), y encajan en el concepto de ganado que vimos en Resident Evil 4.

que vimos en Resident Evil 4. La demo tuvo lugar en un impresionante castillo , donde la iluminación juega un papel importante (¿tendrá trazado de rayos en PS5 y Xbox Series X?). Otra reminiscencia de Resident Evil 4.

, donde (¿tendrá trazado de rayos en PS5 y Xbox Series X?). Otra reminiscencia de Resident Evil 4. Ethan es el protagonista, y en esta demo su principal enemiga es Olga, una especie de «bruja» que maneja a su antojo enjambres de insectos.

Las armas utilizadas en la demo son una pistola, un cuchillo y una antorcha para ahuyentar a los insectos.

para ahuyentar a los insectos. Aparece una mujer mayor con un aspecto un tanto harapiento que tendrá, en teoría, el mismo papel que el buhonero de Resident Evil 4.