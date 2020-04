Capcom está trabajando en Resident Evil 4 Remake, un proyecto muy importante para la compañía japonesa que, según las últimas informaciones, llegará en 2022, es decir, un año después del lanzamiento de Resident Evil 8.

La fuente de la noticia filtró en su momento numerosos detalles sobre Resident Evil 3 Remake que se acabaron cumpliendo, así que tiene una alta credibilidad, y de hecho todo lo que ha contado encaja a la perfección con la hoja de ruta que ha venido siguiendo Capcom durante los últimos años.

Resident Evil 4 Remake es un proyecto que se encuentra todavía en una fase relativamente temprana, pero que está siendo desarrollado por un equipo de gran tamaño y que tiene el beneplácito de Shinji Mikami, el «padre» de la franquicia y una de las figuras más importantes de todas las que estuvieron detrás del original que debutó en GameCube en 2005.

La base técnica de este nuevo remake estará definida, una vez más, por el RE Engine, el mismo motor gráfico que han utilizado Resident Evil 7, Resident Evil 2 Remake y Resident Evil 3 Remake. Sin embargo, debemos tener en cuenta que Resident Evil 4 Remake llegará en 2022, fecha en la que ya estarán disponibles las consolas de nueva generación, y en la que tanto PS4 como Xbox One habrán entrado en su fase final de ciclo de vida.

Creo que, a pesar de todo, lo más probable es que Capcom opte por desarrollar Resident Evil 4 Remake como un título intergeneracional, al fin y al cabo la compañía quiere vender juegos y centrar dicho título como un juego de nueva generación implicaría renunciar a una enorme base de usuarios.

Si Resident Evil 4 Remake se desarrolla como juego intergeneracional tendrá las mismas limitaciones técnicas que las entregas anteriores, pero estoy convencido de que Capcom introducirá mejoras gráficas exclusivas para mostrar el potencial de las consolas de nueva generación, como por ejemplo:

Estaremos atentos a ver cómo evoluciona este proyecto. Capcom ha dado un plazo de desarrollo prudencial y más elevado que el que tuvo Resident Evil 3 Remake, una buena noticia ya que este último ha llegado al mercado con claros síntomas de haber sufrido un desarrollo demasiado rápido y un pelín descuidado en algunos aspectos.

Capcom tiene muchas cosas que puede aprender de los dos últimos remakes, tanto en sentido positivo como negativo. Con ellas podría crear una base de cosas que han funcionado bien y cosas que no, y trasladarla directamente a Resident Evil 4 Remake para crear un juego casi perfecto sin grandes esfuerzos.

