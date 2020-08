Las apps de Android en Windows 10 mejorarán mucho su integración, pero…

Microsoft acaba de anunciar una nueva compilación de Windows 10 en el canal Insider y de todas las novedades que adelanta, hay una que promete ser una pequeña gran revolución: la integración de las aplicaciones de Android en Windows 10, la cual va mucho más allá de los que habíamos visto hasta el momento.

Si utilizas Your Phone (Tu teléfono) para integrar Android en Windows 10, ya sabes que esta utilidad no ha dejado de mejorar desde que Microsoft la introdujese en su sistema operativo, y es que a falta de pan, léase un Windows Phone como tal, buenas son tortas, lo que vendría a ser el equivalente de un Android microsofizado al extremo.

Así, la función de You Phone que permite hacer mirroring con las aplicaciones de Android en Windows 10, va camino de refinarse para ofrecer una experiencia realmente útil. ¿Cómo lo harán? Tratando a las aplicaciones de Android, si no como ciudadanos de primera, como lo más parecido a eso, según detallan en el anuncio oficial de Windows 10 Insider Preview Build 20185.

A grandes rasgos, una vez hayas integrado tu teléfono Android en Windows 10 podrás acceder a todas tus aplicaciones móviles a través de Your Phone, ejecutarlas en una ventana propia, anclarlas en el panel o en el menú de inicio para lanzarlas rápidamente… Y no de una en una, sino cuantas desees utilizar de manera simultánea.

Básicamente, la integración de las aplicaciones de Android en Windows 10 funcionará de manera muy similar a como lo hacen las aplicaciones web progresivas: no son aplicaciones nativas, pero lo parecerán; con la excepción de que en este caso estás ‘reatransmitiéndolas’ desde tu teléfono… Y aquí llega el jarro de agua fría para muchos.

Y es que no todos los teléfonos soportarán esta funcionalidad. Los requisitos de esta mejora de la integración entre Android y Windows 10 incluyen Windows 10 October 2018 Update o superior, la aplicación de Your Phone y un terminal con Android 9.0 o superior compatible con la última versión de Link to Windows y la función de mirroring.

La lista de dispositivos compatibles se puede ver en este enlace, aunque se reduce a una treintena de diferentes modelos de Samsung Galaxy, incluyendo algunos que acaban de ser presentados, como los Galaxy Note 20 y Galaxy Note 20 Ultra. Microsoft dice estar trabajando con Samsung para llevar la funcionalidad a otros terminales de la marca, pero en ningún caso llegará pronto.

De acuerdo a lo que comentan, esta simbiosis entre Android y Windows 10 se materializará hacia finales de año, y ni siquiera entonces estará todo lo pulida que se espera, ya que hay aplicaciones que no funcionan como es deseable o que no llegan ni a funcionar. Mientras tanto, solo los los más audaces Insider con los dispositivos adecuados podrán echarle un vistazo.