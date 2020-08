Host apps: una interesante función de Windows 10 2004

Si bien en los últimos meses hemos criticado múltiples aspectos de Windows 10 2004, (muchos de los cuales ya han sido subsanados, también hay que decirlo) lo cierto es que funciones como host apps merecen ser reseñadas de manera muy positiva, puesto que suponen una aportación de lo más interesante y que, en realidad, han pasado un tanto desapercibidas. Es por eso que me parece justo y adecuado reseñarlas y mencionar qué ventajas ofrecen, tanto a los desarrolladores como a los usuarios de las apps creadas por estos.

¿Y en qué consiste las host apps? Pues como reseña hoy MSPowerUser, en el modelo de host apps, una aplicación puede declararse como host para otras aplicaciones, al tiempo que permite que esas aplicaciones conserven su identidad como aplicaciones independientes. Por ejemplo, un archivo de script que requiere su host (como podría ser Powershell) puede ser tratado como una aplicación completa por Windows 10, con su propio icono, entrada en el Administrador de tareas y el Selector de tareas, y la posibilidad de ser instalada y desinstalada como aplicación independiente.

Puede parecer un cambio menor, pero en realidad son muchos los desarrollos que, a día de hoy, no pueden emplearse como aplicaciones independientes, y que por lo tanto exigen que el usuario las invoque y gestione desde la app anfitriona, algo que supone una seria limitación para muchos usuarios. Con el modelo de host apps se podría acabar con este problema, haciendo que el uso de esas aplicaciones sea, para los usuarios, similar al que ofrecen las aplicaciones convencionales.

Hace solo unas horas, estaba clonando en local un repositorio de GitHub para poder emplear la aplicación que contenía. Además de ello he tenido que instalar NodeJS. Y aún tras seguir las indicaciones, me he encontrado con algunos problemas que, aunque no me han impedido, finalmente, usar el código, sí que han hecho que la experiencia haya resultado un tanto «pesada». Con el modelo de host apps, se podría hacer que este tipo de procesos fueran mucho más sencillos y, por lo tanto, extender el uso de dichas aplicaciones a otros muchos usuarios.

Con el modelo de host apps, se podría hacer mucho más sencilla y segura, por lo tanto, la entrega de aplicaciones desde la nube, algo que en un primer momento se aplicaría, seguramente, en entornos corporativos, pero que a posteriori seguramente llegaría también en la llegada de dichas apps a usuarios finales.