Varias imágenes del Surface Duo han sido publicadas por el filtrador Evan Blass y sugieren un lanzamiento inminente, en este caso bajo la operadora AT&T, aunque el plegable será compatible con todos los operadoras de Estados Unidos y otras regiones.

Surface Duo es un dispositivo muy especial por varios motivos. Más allá de su factor de forma en el intento de la industria de traer algo de innovación a un segmento de móviles inteligentes que ha dejado de crecer, supone la vuelta de Microsoft al negocio de la telefonía móvil una vez superado el fiasco de Nokia y Windows Phone.

Presentado el pasado otoño en el evento Surface más importante de la historia de Microsoft, es un dispositivo a medio camino entre móvil y tablet con dos pantallas independientes que se unen gracias a una bisagra de 360 ​​grados. Usará un chipset Snapdragon de Qualcomm como base de hardware y estará gobernado por un Android tuneado por Microsoft.

Imágenes del Surface Duo

Si nos sigues lo conoces sobradamente. Después de la presentación, varios directivos de Microsoft, incluido el CEO Satya Nadella, lo han ido mostrando en público, si bien no se conoce si el diseño final será el que hemos ido viendo estos meses atrás.

Las imágenes filtradas recorren el dispositivo en posiciones abiertas y cerradas y parecen confirmar todo lo que sabíamos. Dos pantallas independientes (aunque funcionarán juntas con algunas aplicaciones) unidas por un conjunto de bisagras que permitirá movimientos hasta 360 grados.

El chasis estaría rematado en una aleación de magnesio, un compuesto que Microsoft ha usado en toda la línea Surface y que proporciona ligereza, resistencia y un gran atractivo. Vemos las esquinas redondeadas y el logo de Surface presidiendo la tapa externa.

Quizá lo más interesante llega de las aplicaciones preinstaladas. Podemos ver Edge, OneNote o Outlook y no es ninguna sorpresa ya que Microsoft ha hablado sobre cómo ha optimizado estas aplicaciones para los smartphones plegables. Lo que es más importante es la carpeta de aplicaciones de Google donde vemos Chrome, Maps, Gmail e incluso una barra de búsqueda de Google en Modo oscuro. Son las primeras imágenes donde vemos apps de Google y no nos termina de cuadrar. Sobre todo ese Google Search y no Bing. Tendremos que esperar al lanzamiento oficial.

Por supuesto, no falta una carpeta con Microsoft To Do, Xbox y Skype y también podemos ver Office, OneDrive, Calendar, News, Teams, LinkedIn y Spotify. Aparte del diseño conocido, las apps, cámara y flash frontal, las imágenes del Surface Duo no revelan nada más.

Las imágenes dicen ser una filtración del «Microsoft Surface Duo para AT&T». por lo que es probable que Microsoft se haya asociado con el operador para comercializar el terminal. Pero no en exclusiva. Recientemente conocimos como el terminal había pasado las certificaciones de comunicaciones y normas inalámbricas de FCC y SIG, y por ello sabemos que será compatible con todo tipo de redes 4G y soportará NFC y WiFi 5.

No está confirmado, pero se habla de dos pantallas AMOLED de 5,6 pulgadas con una resolución de 1800 x 1350 píxeles y un SoC Snapdragon 855. El dispositivo más esperado de la línea Surface está a punto y esperamos novedades oficiales muy pronto.