Cómo instalar la beta de watchOS 7 en tu Apple Watch

Si bien Apple ha permitido durante años a las personas ver sus actualizaciones de iOS y macOS antes de que estén disponibles públicamente, 2020 es el primer año que ha hecho una versión beta pública de watchOS 7. Así, si estás dispuesto a aguantar un software todavía con errores, podrás tener a cambio algunas de las próximas funciones más esperadas para estos dispositivos.

¿Qué novedades trae watchOS 7?

Presentado durante la WWDC 2020, sin duda mejora más notable de watchOS 7 sobre watchOS 6 es la incorporación del seguimiento del sueño. La actualización agrega una aplicación que le mostrará cuánto tiempo durmió la noche anterior, aunque todavía no incluye un desglose de los ciclos de sueño, la cual se espera llegue en las próximas actualizaciones de esta beta.

Por otra parte, Apple también ha actualizado la aplicación Actividad, ahora bajo el nombre Fitness, en la que se incluyen mejoras para el seguimiento de calorías, ahora más preciso para actividades como los entrenamientos de fuerza y los entrenamientos generales.

Otras adiciones menos importantes, pero aún bienvenidas, incluyen nuevas esferas de reloj, así como una función que le permite compartirlas con sus amigos, y por supuesto, una función centrada en fomentar la higiene personal frente al COVID-19, con una aplicación de detección automática de lavado de manos que nos informará sobre cuánto tiempo más necesitaremos lavarnos las manos para lograr una correcta desinfección.

Cómo instalar watchOS 7

Antes de nada, aclarar que watchOS 7 no estará disponible para todos los modelos de Apple Watch, o al menos no en esta beta. Y es que este software anticipado solo será compatible con los relojes inteligentes de la Serie 3 y más nuevos. Así pues, si nuestro Apple Watch cumple con este requisito, tan sólo tendremos que seguir los siguientes pasos para probar la próxima generación del software:

Lo primero de todo será asegurarnos de que el iPhone conectado al reloj esté ejecutando la versión beta pública de iOS 14 , o en caso contrario, actualizarlo.

, o en caso contrario, actualizarlo. Lo siguiente será registrarnos en el portal de betas de Apple desde este mismo iPhone, y preferiblemente desde el navegador web Safari (algunos usuarios han informado de algunos errores al usar Chrome).

Una vez dentro de este portal, haremos clic en «watchOS» , en la parte derecha en la página. Desde allí, haremos clic en el menú desplegable en la parte superior de la página y seleccionaremos la opción para «Inscribir tus dispositivos» .

, en la parte derecha en la página. Desde allí, haremos clic en el menú desplegable en la parte superior de la página y seleccionaremos la opción para . Por último, tendremos que descargar el perfil beta de su Apple Watch desde su iPhone, que tal y como detalla la propia web, se podrá activar desde el teléfono abriendo «Configuración> General> Perfiles y administración de dispositivos». Una vez que encuentre este nuevo perfil, tan sólo quedará hacer clic en «Instalar».

Destacar que, si nuestro Apple Watch tiene activadas las actualizaciones automáticas, recibiremos una notificación de que el software beta público está listo para descargar a través de la aplicación Watch en iPhone. De lo contrario, para verificar manualmente la actualización, tendremos que abrir la aplicación Apple Watch en el iPhone, acceder a las opciones de «Mi reloj > General > Actualización de software» para iniciar la instalación.

Como cualquier software en pruebas, lo más recomendable es no realizar la instalación para el uso diario, o si no tenemos conocimientos avanzados sobre estos dispositivos. Y es que Apple ya ha advertido que los datos recopilados pueden no ser compatibles con versiones anteriores, dando algunos problemas al volver atrás. Además, todavía en desarrollo, encontraremos que algunas funciones como VoiceOver y otras actualmente presentes en watchOS 6, no funcionan correctamente.