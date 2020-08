Android Wear, renombrada hace unos años como Wear OS by Google, debería haber conquistado el mercado de los dispositivos portátiles. Sin embargo, por una razón u otra, la encarnación más portátil de Android no despegó tan bien como su sistema original para móviles, no sólo no logrando afianzar su puesto, sino quedando grandemente eclipsado por watchOS de Apple y del sistema operativo basado en Tizen de Samsung.

Sin embargo, con la llegada de Android 11 a la vuelta de la esquina, Google parece estar tratando de dar un nuevo empujón a sus relojes inteligentes y wereables, adelantando en su blog de desarrolladores que la próxima actualización de este sistema operativo admitirá los sistemas en chip Snapdragon Wear 4100 y 4100+ más nuevos.

Un cambio al que también se sumaría una aceleración por el lado del software, enfocada principalmente en la simplificación de la interfaz de usuario y el proceso de emparejamiento para que pueda ponerse en marcha con el mínimo esfuerzo. Se promete que las aplicaciones también se iniciarán más rápido, hasta en un 20%. Además de un menor consumo, que según afirman desde Qualcomm, permitiría una mejora del 33% en términos de eficiencia frente al actual Snapdragon Wear 3100.

No obstante, si bien se trata de una buena noticia para los usuarios, no han tardado en surgir las dudas sobre si de verdad este cambio será suficiente para empujar esta plataforma, actualmente bastante relegada al segundo plano. Y es que mientras que Apple y Samsung ya están luchando en funciones relacionadas con la medicina como el ECG o la monitorización de la presión arterial, Wear OS aparentemente todavía se está poniendo al día con lo básico.

Y es que uno de los mayores defectos de Wear OS ha sido su velocidad de adaptación, tanto a nivel de software como especialmente a nivel de hardware, con ejemplos como el lanzamiento del actual Snapdragon Wear 3100, donde pasaron meses antes de que los fabricantes comenzaran a usarlo. Así pues, si bien de momento ninguno de los gigantes del sector ha confirmado que vaya a lanzar a corto plazo un smartwatch basado en esta plataforma, ¿podríamos estar ante la inminente llegada de un nuevo Pixel Watch de Google?