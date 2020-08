Apple quiere mantener bajo control los costes de fabricación del iPhone 12 en todas sus versiones, un objetivo complicado, aunque no imposible. La compañía de la manzana mantiene un férreo control sobre la cadena de suministros y su peso es, además, enorme, dos claves que le permiten jugar con ventaja y negociar precios más bajos si la situación lo requiere.

Según Ming-Chi Kuo, uno de los analistas más conocidos y más fiables, la compañía de la manzana ha estado trabajando para reducir el coste de fabricación de los iPhone 12 hasta tal punto que pueda absorber, casi por completo, el incremento de costes que supone integrar conectividad 5G. Se estima que la integración de dicha tecnología, con un soporte completo, supone un gasto de 200 dólares, aproximadamente.

Si Apple tuviera que repercutir esos 200 dólares en el consumidor final, el precio de venta del iPhone 12 más «económico» pasaría de los 649 a los 849 dólares. Obvia decir que la diferencia de precio sería muy grande, y que esto podría echar para atrás a aquellos usuarios con presupuestos ajustados que no pueden, o no quieren, gastarse ese extra.

¿Cómo ha reducido Apple el coste de fabricación del iPhone 12?

El analista Ming-Chi Kuo ha dicho que la clave estaría en la batería. En teoría, la compañía de la manzana ha optado por utilizar un diseño simplificado de dicho componente que permite reducir entre un 40% y un 50% el coste de la batería (comparado con el diseño del iPhone 11). A esto debemos unir, además, la integración de la batería en una nueva placa lógica más económica.

Los cambios que hemos indicado no tendrán un impacto negativo en la experiencia de uso, al menos en principio, pero dudo mucho que vaya a ser suficiente para amortiguar por completo el coste de la integración de conectividad 5G en el iPhone 12, y creo que lo más probable es que nos encontremos, al final, con una subida de precios en todos los modelos que cuenten con dicho estándar, siempre en comparación con las actuales versiones del iPhone 11.

Os recuerdo que, además, según las últimas informaciones que hemos ido viendo Apple está considerando no incluir ni cargador ni auriculares con los iPhone 12. La eliminación de ambos accesorios podría ayudar también a reducir los costes y a ajustar el precio de venta de estos nuevos smartphones, pero podría ser un problema para aquellos que compren un iPhone 12 y no tengan un cargador, ya que tendrán que comprarlo por separado, y los precios que maneja Apple no son precisamente asequibles.

El iPhone 12 llegará en un total de cuatro versiones, como os contamos en su momento, será mucho más potente que el iPhone 11, gracias a la integración de un SoC A14, y apostará por un diseño híbrido que combinará lo mejor del iPhone 4 y del iPhone 5 bajo un chasis de metal (aluminio en los iPhone 12 y acero en los modelos «Pro») y cristal. Si todo va según lo previsto, la presentación del iPhone 12 tendrá lugar durante la primera o la segunda semana de octubre.