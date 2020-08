No hay duda de que Destiny 2 ha experimentado una importante evolución con el paso de los años. Fui de los que empezaron a jugarlo desde el momento en que salió, lo que significa que pagué tanto por el juego original como por todas las expansiones que han llegado hasta ahora, y debo decir que, en general, lo he disfrutado bastante, ya que se deja jugar y no requiere una inversión enorme de horas para conseguir un buen equipamiento y objetos cosméticos.

Los últimos cambios que introdujo Bungie centrados en la personalización de armaduras también me parecieron acertados, y la llegada de nuevas localizaciones, como Marte, la Luna, la Costa Enredada y la Ciudad Onírica permitió un dar forma a nuevas misiones en entornos claramente diferenciados, lo que se tradujo, al final, en un toque de aire fresco que realmente le sentó de maravilla a Destiny 2.

Sin embargo, todo eso tiene una contrapartida, y es que al final se acaba creando un juego enorme que ocupa cada vez más espacio, y que necesita cada vez más recursos. Por ello, Bungie ha tomado una decisión que, francamente, no me parece nada acertada, y es que con el lanzamiento de la próxima expansión, «Más Allá de la Luz», se enviarán a la «Destiny Content Vault» (almacén de contenido de Destiny) los siguientes destinos y actividades:

Ío.

Marte.

Mercurio.

Titán.

El Leviatán.

Todas las misiones del modo historia.

Todas las misiones secundarias asociadas.

Asaltos y contratos de esas zonas, así como los mapas de PVP asociados, Gámbito incluido.

Cinco de las siete incursiones disponibles.

Multitud de equipamiento único disponible a través de esas misiones. Se podrá conseguir obteniendo botín de forma aleatoria.

Destiny 2: adiós a mucho contenido por el que has pagado

Como podemos ver, la eliminación de contenido va a ser enorme. Se mantendrán las zonas más actuales, incluyendo la Luna, la Ciudad Onírica y la Costa Enredada, pero desaparecerán una parte importante de los planetas que dan ese encanto único a Destiny 2, y por los que muchos jugadores pagaron en su momento.

Bungie ha explicado que, con el tiempo, irá rescatando esas zonas, y que las traerá de vuelta de forma temporal junto a actividades únicas. También se ha confirmado que introducirán dos nuevos destinos, el Cosmódromo y la luna Europa.

Es una mala decisión, y por muchas razones. Por un lado se eliminan muchísimos contenidos que habían sido comercializados en la versión de pago de Destiny 2, es decir, Bungie obtuvo dinero vendiendo unos contenidos que ahora ha decidido eliminar, sin más.

Por otro lado, al suprimir esos contenidos decimos adiós a buena parte del modo historia y Destiny 2 pasa a convertirse en un sucedáneo de lo que debería ser, en un título recortado y limitado a los contenidos y actividades que Bungie estima oportunos. Qué puedo decir, siendo decirlo, pero tengo claro que hasta aquí llega mi andadura en Destiny 2, no compraré la expansión «Más Allá de la Luz», y cuando se produzca la eliminación de esos contenidos dejaré de jugar.