Sé que muchos de nuestros lectores habituales dedican parte del fin de semana a jugar a sus títulos favoritos. Es lo más normal, ya que, por cuestiones de trabajo y otros compromisos, muchos tenemos el resto de la semana completa y sin margen suficiente para dedicarles unas horas.

Algunos títulos se dejan jugar bastante bien en franjas cortas, es decir, podemos entrar dedicarles menos de una hora y conseguir avances consistentes, pero en otros casos no ocurre lo mismo, y necesitamos al menos dos o tres horas para poder avanzar de forma efectiva, o para disfrutar de de verdad de una buena sesión de «gaming» y quedarnos satisfechos.

En mi caso estoy terminando juegos pendientes, así que tengo que jugar en varios frentes. Por un lado quiero terminar la parte final de Final Fantasy VII Remake en PS4, un juego que me estoy tomando con mucha calma. Podría haberlo terminado hace mucho, pero he querido jugarlo con tranquilidad y conseguir todo el equipamiento, subir las materias, hacerme con todas las invocaciones completar todos los desafíos.

También quiero jugar a Days Gone, un título que empecé con muchas ganas, pero que al final he tenido que afrontar en pequeñas dosis porque me resulta un poco repetitivo, y porque los tiempos de carga y los problemas de rendimiento que da en PS4 me acaban desmotivando. Una pena que no llegase a salir en PC, ya que habría sido un título redondo sobre un SSD y con una tarjeta gráfica verdaderamente potente. El primero habría reducido los tiempos de carga, y la segunda habría mejorado la calidad y la fluidez.

Pues ese es mi plan para este fin de semana, jugar a Final Fantasy VII Remake y seguir avanzando en Days Gone, aunque no descarto dedicar un rato también a Guild Wars 2, un juego al que vuelvo de vez en cuando para completar cosas pendientes. Ahora mismo estoy acumulando tréboles místicos para hacer un arma legendaria. Tenía unos cuantos que sumé sin esfuerzo durante años, pero todavía necesito 17, si no recuerdo mal.

Ahora os toca a vosotros, ¿a qué vais a jugar este fin de semana? Los comentarios son vuestros.