Una GeForce RTX 3070 Ti (no anunciada por NVIDIA) ha aparecido en una página web oficial de Lenovo donde enumera las especificaciones de un nuevo sobremesa para juegos de la serie Legion.

NVIDIA ha estrenado la nueva arquitectura gráfica Ampere con solo tres variantes oficiales: RTX 3090, 3080 y 3070. Cubrir la gama alta de una plataforma suele ser una estrategia habitual en todos los fabricantes con el objetivo de no perjudicar sus ventas iniciales (canibalización) con otros modelos que seguramente podrían ofrecer una relación características/precio mejoradas. O dejarse espacio para atender las alternativas que puedan llegar de los competidores.

Hasta que no lleguen al mercado las «Big Navi» de AMD, NVIDIA no tiene necesidad de más modelos porque domina el apartado de gráficas dedicadas de manera apabullante. Aún así, la GeForce RTX 3070 Ti confirma lo que ya te habíamos adelantado. El gigante verde comercializará otras SKUs sobre la última generación gráfica.

La GeForce RTX 3070 Ti sigue siendo de gama alta. A medio camino entre las 3070 y 3080, mantiene el núcleo gráfico de la primera (GA104), pero aumenta la memoria dedicada de manera importante hasta los 16 GB. Es el doble que la instalada en la RTX 3070 e incluso bastante más que los 10 GB de la RTX 3080.

Hay que señalar que el tipo de memoria listada para esta GeForce RTX 3070 es GDDR6 y no la GDDR6X que montan los dos modelos superiores de Ampere. Ello puede indicar que se trate de una versión específica para fabricantes OEM y no una versión comercial para el mercado retail que podamos comprar. No tenemos más información sobre ella, ni número de núcleos, frecuencias de trabajo o precios.

La GeForce RTX 3070 Ti no será la última

En todo caso, es bastante probable que NVIDIA vaya aumentando con el tiempo las versiones disponibles. Además de cubrir la gama media y de entrada bajo arquitectura Ampere (que esperan una buena parte de consumidores) las variantes «Ti» o «Super» son una opción para reforzar el catálogo.

Teniendo en cuenta la enorme distancia entre la RTX 3080 y la monstruosa RTX 3090, por ejemplo en la cantidad de memoria (10 frente a 24 GB), en prestaciones y en precio (700 frente a 1.500 dólares), da por segura una RTX 3080 Ti o con similar denominación que cubra ese hueco en prestaciones y en precio.

El lanzamiento de las nuevas «Big Navi» de AMD, muy necesario para tener alternativas, será otro punto donde NVIDIA valore la necesidad de comercializar nuevas gráficas dedicadas. No sabemos cuáles, pero margen tiene el que quiera y a buen seguro lo aprovechará.