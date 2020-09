Among Us: ¿qué sabes del juego de moda?

Estoy prácticamente seguro de que los desarrolladores de Among Us todavía se deben estar preguntando qué ha pasado y qué está pasando. Y es que es para sorprenderse, pues han pasado de un relativo éxito pero de baja notoriedad, a convertirse en el juego del momento en las plataformas de stream como Twitch, donde incluso está consiguiendo «comerle la tostada» a Fall Guys, que hasta hace unos días era el líder indiscutible de esta vuelta al cole de 2020.

Lo primero que llama la atención es que Among Us no es una novedad, en realidad hace algo más de dos años de su lanzamiento, y está disponible en Steam desde noviembre de 2018. Tampoco es un juego que deslumbre técnicamente, ni muchísimo menos. Al contrario, hablamos de un juego bastante sencillo gráficamente hablando, casi hasta un tanto naïf, y con unas mecánicas también muy sencillas, basta con un par de minutos para aprender a controlarlo.

Entonces, ¿cúal es la clave del repentino éxito de Among Us? Pues en realidad son varias, en mi opinión. Si todavía no lo conoces, es decir, si ni lo has jugado ni has visto a nadie hacerlo, lo primero que debes saber es que hablamos de un título multijugador, que necesita de entre 4 y 10 jugadores por partida. Puedes jugarlo con amigos o con desconocidos, si bien la primera opción es mucho más divertida que la segunda, con mucha diferencia.

¿Y en qué consiste? Ese es otro de los puntos del éxito de Among Us, y es que recicla un clásico de nuestras vidas: el asesino (también llamado el lobo, y apuesto a que también tiene otros muchos nombres), ese juego en el que, entre un grupo de personas uno es el asesino y el resto de participantes deben identificarlo antes de que, uno por uno, acabe con todos ellos. Un planteamiento familiar, conocido y muy sencillo que, no obstante, da muchísimo juego.

En este caso, claro, se cambian las cartas, las anotaciones en cuadernos y los susurros en las orejas por el escenario propuesto por Among Us y, un elemento clave para que la diversión sea completa: las conversaciones por voz mediante Discord, Skype, etcétera. Cada partida tiene un anfitrión, que configura varios puntos de la partida: número de manipuladores (es el nombre que reciben los asesinos), duración de las votaciones, etcétera.

Así, tras compartir el código privado de la partida con el resto de participantes, y cuando éstos se hayan unidos (en ocasiones los servidores de Among Us fallan, por lo que hay que insistir varias veces, una muestra más de que sus servidores están desbordados), se iniciará la partida, Among Us asignará el rol de manipuladores y tripulantes (olvidaba decir que el juego tiene lugar en una nave espacial).

Los tripulantes tendrán que realizar algunas labores de mantenimiento, averiguar quién es el asesino y, claro, seguir vivos. El manipulador (o manipuladores) por su parte tienen que ir acabando poco a poco con los tripulantes, al tiempo que llevan a cabo distintos sabotajes que los tripulantes tendrán que arreglar.

Cuando un manipulador asesina a un tripulante la partida sigue con normalidad, y no es hasta que un tripulante encuentra el cuerpo y lo denuncia, que se convoca una reunión entre todas las personas que están en la nave (tripulantes y manipuladores) en la que hay que, con las observaciones de cada uno, hay que intentar averiguar quién es el asesino. Obviamente, el manipulador puede mentir para hacerse pasar por tripulante. En cada ronda de deliberación hay que votar, y el jugador más votado será expulsado de la nave… sea o no culpable.

Así, ronda tras ronda, en cada partida de Among Us, el saboteador debe intentar acabar con toda la tripulación, mientras que ésta debe permanecer muy atenta a cualquier señal que pueda indicar quién es el traidor. Un planteamiento, ya lo comenté al principio, tan sencillo, que en cinco minutos cualquiera puede familiarizarse con el mismo y empezar a jugar. Es en el desarrollo, en las conversaciones-deliberaciones, cuando se despliega toda la magia del juego y que, claro, depende directamente de las personas con las que juegas y el nivel de confianza que tengas con las mismas.

Ayer viernes, a eso de las once de la noche, unos amigos me propusieron jugar un par de partidas de Among Us… alrededor de la una de la mañana, por nuestro bien, decidimos que ya era hora de cerrar, pero no fue una decisión fácil, en realidad todos habríamos seguido jugando unas horas más. Puedo contar cómo fueron las partidas, pero lo que no soy capaz de explicar son las risas que compartimos durante esas dos horas. Y ese es el punto de Among Us, esa es la razón por la que está funcionando tan bien, en mi opinión.

Si tienes ganas de probar Among Us tienes varias posibilidades. Lo primero que debes saber es que está disponible para Windows, Android e iOS. En el caso del sistema operativo de Microsoft, puedes adquirirlo en Steam por 3,99 euros o, por el precio que tú consideres justo en Itch.io, donde también tienes la posibilidad de descargarlo de maner gratuita (obviamente, de manera legal). Las versiones de Among Us para dispositivos móviles son gratuitas y puedes descargarlas de las tiendas oficiales de Google y Apple.