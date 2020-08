Fall Guys: la última revolución en Twitch

Lo que está ocurriendo estos días con Fall Guys no es, en realidad, algo nuevo. Sin embargo, y a diferencia de otros «pelotazos» que podrían parecer similares, hay algunas diferencias que deben ser tenidas en cuenta a la hora de realizar una valoración sobre lo que está ocurriendo. Y por si te preguntas qué es lo que está ocurriendo, la respuesta es que este título creado por Mediatonic y distribuido por Devolver Digital, lleva ya varios días (desde su salida al mercado, el pasado 4 de agosto) moviéndose en las primeras posiciones de los juegos más vistos en plataformas como Twitch.

Por cuantificarlo, la pasada noche del sábado, se superó el cuarto de millón de personas viendo streams dedicados a Fall Guys, logrando posicionarse como la tercera categoría más vista en ese momento. Por delante solo Just Chatting (charla) en segunda posición y League of Legends en primera. Y si nos referimos a esta mañana de domingo, aunque los números han descendido (no solo en ésta, sino en todas las categorías), mantiene la tercera posición, mientras que primera y segunda se han intercambiado.

Sí aún no conoces Fall Guys: Ultimate Knockout (pues este es su nombre completo), lo cierto es que te estás perdiendo una propuesta muy original, que viene a darle la vuelta al concepto que, hasta ahora, todos teníamos de los battle royale. Y es que, en vez de tener que equiparte con las mejores armas y ser el más rápido al apretar el gatillo, en Fall Guys lo que tendrás que hacer es ser el más hábil a la hora de superar múltiples pruebas de habilidad, al tiempo que compites con otros 59 jugadores (en la primera ronda) que no dudarán en agarrarte, empujarte, pasar por encima de ti si te caes al suelo…

Para hacerlo más interesante, los personajes de Fall Guys no son antropomórficos o, al menos, no demasiado. Como podrás ver en el vídeo que encontrarás más abajo, son unas criaturas inspiradas en las clásicas grageas (jellybeans), y con unas patitas tan pequeñas que, como es deducible, los tropezones, las caídas y demás, son inevitables. Todavía más si hay cañones que disparan piezas de fruta gigante, martillos giratorios, balancines extremadamente sensibles… Seguro que ya te vas haciendo una idea, ¿verdad?

En cuanto a su planteamiento es, al tiempo, muy sencillo y tremendamente frenético: tendrás que ir superando varias rondas en las que el número de participantes va descendiendo. Algunas de ellas son un todos contra todos, mientras que en otras el juego creará varios equipos de manera aleatoria. Las mecánicas de las pruebas son bastante simples, en muchos casos solo tendrás que correr evitando obstáculos de todo tipo, en otras tendrás que robar objetos a otros jugadores, coordinarte con tu equipo para marcar goles, memorizar frutas y baldosas… Y evitar caer. Eso siempre es clave, evitar caer.



Fall Guys: ¿Flor de un día?

Desde su lanzamiento, ya he hablado con varias personas sobre Fall Guys, y una de las preguntas que más nos hacemos es si logrará consolidar la audiencia que tiene o, por el contrario, en unas semanas la burbuja habrá pinchado y, en consecuencia, habrá abandonado (quizá para siempre) las primeras posiciones del ranking de los más vistos. Hay razones para pensar que aguantará, y otras para pensar que no…

A su favor juega, sin duda, el gran éxito de su lanzamiento, muy por encima de lo esperado incluso por sus propios creadores y distribuidores. Y es que a diferencia de otros grandes éxitos en lanzamientos recientes, como pasó hace unos meses con Valorant, no ha habido una gran campaña previa al lanzamiento, no se ha generado hype lanzando el juego en fase beta y con drops en los canales que lo emiten… ha tenido éxito porque el planteamiento de Fall Guys funciona y gusta. Y puede parecer una tontería, pero en realidad es un punto clave.

También a diferencia de algunos de sus principales competidores, como LOL, Fornite, CS:GO, etcétera, es que Fall Guys no es gratuito. Y eso, por norma general, complica la entrada de nuevos usuarios, pero según la distribuidora se superó el millón y medio de jugadores en las primeras 24 horas. No es un juego especialmente caro, 19,99 euros en Steam, pero que la gente se haya mostrado dispuesta a pagar ese dinero por un juego, en teoría tan simple, nos señala que la idea ha gustado mucho, y que puede tener bastante recorrido.

En su contra se conjuran, principalmente, dos aspectos. El primero es que la masiva acogida que ha tenido Fall Guys ha provocado la saturación de sus servidores, lo que provoca que en algunas ocasiones sea imposible iniciar una partida. Este es el mensaje que han publicado en su página en la tienda de Steam.

Solo una respuesta bastante rápida a este problema podrá evitar que los jugadores acaben frustrados por los problemas técnicos. Además, el del inicio no ha sido el único problema técnico: los primeros días se mostraba el nombre de cada jugador, pero desde hace unos días, en vez de ello, se muestra un genérico «Fall Guy» y un número de cuatro dígitos, algo que desmerece un poco la experiencia si estás jugando con amigos, a los que identificas en el juego por su nombre.

Por otra parte, y esto es más preocupante, las pruebas existentes en este momento están bien… para un ratito. Gran parte del futuro de Fall Guys dependerá de la capacidad de sus desarrolladores de crear nuevas pruebas, añadir otras mecánicas a las ya existentes para darles más recorrido, profundizar en las posibilidades del multijugador con amigos… No es fácil, pero o se mantiene en constante evolución, o lo más probable es que en unas semanas, a lo sumo un par de meses, Fall Guys ya solo sea un simpático recuerdo de este atípico verano de 2020.