Por fin te has decidido, has comprado un nuevo router. Llegas a casa y lo preparas todo para conectarlo, ¿pero tienes claros todos los pasos que debes dar y las cosas que tienes que hacer para empezar a sacarle el máximo partido desde el primer momento? Puede que no, que tengas algunas dudas, y por eso nos hemos animado a escribir este artículo, donde encontrarás una serie de consejos que te serán de gran ayuda.

Te en cuenta que, aunque no es obligatorio que sigas todos estos consejos al pie de la letra, sí que resulta altamente recomendable, ya que de esa manera podrás dejar tu nuevo router perfectamente configurado e instalado, podrás sacarle el máximo partido y no tendrás que preocuparte por nada a corto o a medio plazo, siempre que mantengas tus contraseñas a buen recaudo.

1.-Afina la colocación de tu nuevo router

Es algo muy básico, pero muy importante. Puede que quieras instalar tu nuevo router justo al lado de tu PC para disfrutar de una conexión cableada de alto rendimiento, pero piensa bien en el alcance que ofrecerá la conexión Wi-Fi si lo colocas en esa posición, ya que puede que te compense más ubicarlo en otro lugar.

Por ejemplo, colocar un router en la esquina de una habitación puede ser una mala idea. Sería mejor situarlo más cerca de la entrada a dicha habitación y buscar, en la medida de lo posible, un lugar elevado y libre de obstáculos.

Recuerda que cuanta más distancia tenga que recorrer y más obstáculos tenga que superar una conexión Wi-Fi menor será su alcance, y antes aparecerán las zonas muertas.

2.-Ajustes básicos de seguridad

Para mejorar la seguridad de tu nuevo router debes realizar una serie de ajustes básicos que no te llevarán más de unos minutos, pero que ciertamente pueden marcar una gran diferencia.

Cambiar la contraseña de tu conexión Wi-Fi y el nombre de la red es fundamental para conseguir un alto nivel de seguridad. Puedes hacerlo a través de la interfaz de tu router, a la que puedes acceder introduciendo 192.168.1.1 en el navegador.

Recuerda que debes utilizar contraseñas complejas para que la seguridad sea realmente buena, y que lo ideal es introducir un nombre de red que no permita identificarte ni a ti ni a ninguno de los elementos de tu red.

3.-Busca actualizaciones de firmware

Cuando compras un nuevo router cabe la posibilidad de que lleve varios meses, o incluso más tiempo, en stock. Esto tiene una consecuencia muy importante, y es que lo más seguro es que dicho router haya quedado desactualizado a nivel de firmware.

Por ello, es recomendable que una de las primeras cosas que hagas nada más completar la instalación de tu nuevo router sea comprobar si existen actualizaciones de firmware disponibles.

Las actualizaciones de firmware suelen traer mejoras de rendimiento y de seguridad, y en algunos casos incluyen nuevas funciones. Son gratuitas, así que no te olvides de ellas.

4.-Ocultar el nombre de la red y crear una red de invitados

Es algo opcional, pero creo que es una excelente opción para maximizar la seguridad de tu red Wi-Fi sin tener que preocuparte de ofrecer una buena hospitalidad a tus invitados.

Si recibes visitas con frecuencia estarás acostumbrado a que te pidan los datos de acceso a tu Wi-Fi. Normalmente no tiene por qué ser un problema, pero si utilizas un nombre de red extenso y una contraseña complicada puede acabar siendo incómodo.

Por otro lado, también debemos tener en cuenta que compartir con frecuencia esos datos puede acabar suponiendo un riesgo para tu red. Ocultar el nombre de red refuerza la seguridad de tu conexión Wi-Fi, ya que los intrusos deberán conocer la contraseña y el nombre de la misma, y crear una red para invitados te permitirá dar forma a un espacio «alternativo» para ellos sin tener que comprometer la seguridad de tu red principal.

5.-Haz una prueba de velocidad

Esto te permitirá valor si el rendimiento que obtienes con tu nuevo router entra dentro de lo normal, es decir, si encaja con lo que cabría esperar, y en caso de que no sea así podrás tomar las medidas oportunas.

Ten en cuenta que la velocidad de tu nuevo router no solo estará determinada por sus especificaciones, también vendrá limitada por tu conexión a Internet. Si tienes un router capaz de alcanzar 1 Gbps pero tu conexión ofrece hasta 300 Mbps por segundo no esperes ver un resultado de 1 Gbps en la prueba de velocidad.

Si te encuentras con problemas de velocidad o de latencia revisa la conexión y la configuración, haz un análisis en busca de malware y asegúrate de que no tienes aplicaciones en segundo plano consumiendo ancho de banda. Si todo está bien, pero sigues teniendo problemas, habla con tu proveedor de Internet.

