Keynote de Apple: ¿habrá o no habrá iPhone?

Desde hace ya años, la keynote de Apple de septiembre es el momento elegido por la compañía para presentar la nueva versión del iPhone, su producto de bandera y dispositivo más exitoso. Para algunos, y me incluyo, se ha convertido en un indicador de que el verano toca ya a su fin y que, en poco tiempo, los turrones comenzarán a poblar las baldas y mesas de exposición de los supermercados. Y si además coincidir con un día lluvioso, imágenes de Verano Azul con la banda sonora del Dúo Dinámico hacen que de por inaugurada la también tradicional melancolía otoñal.

Parece, sin embargo, que los de Cupertino han decidido que este año el verano dure unas semanas más, puesto que según afirma el reconocido filtrador Jon Prosser en su cuenta de Twitter, Apple no presentará el iPhone 12 esta semana. Sí, has leído bien, por primera vez en años, la keynote de Apple para la vuelta al cole llegará sin la nueva generación de su smartphone. Debo reconocer que, incluso leyendo las razones, me cuesta mucho creerlo.

iPhone 12 went into mass production this week.

iOS 14.1 won’t be complete until 10/9.

They still have to install 14.1 on all the units.

It’s literally impossible for them to ship these phones until mid-late next month.

Would be shocked if they announced iPhone at the event.

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 11, 2020