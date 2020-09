Google Drive vaciará la papelera mensualmente a partir del 13 de octubre

Al igual que muchos otros servicios de almacenamiento en la nube e incluso de los propios sistemas operativos de PC, Google Drive tiene una papelera, que como todas funciona a modo de purgatorio, conservando los archivos borrados por si acaso quieres recuperarlos antes de eliminarlos definitivamente. A diferencia de la mayoría de servicios de almacenamiento en la nube e incluso de los propios sistemas operativos de PC, sin embargo, Google Drive no borra nada de manera automática. Hasta ahora.

A partir del próximo 13 de octubre, Google Drive dejará las papeleras de sus muchos millones de usuarios limpias como una patena y desde ese momento, el vaciado automático se ejecutará mensualmente, según cuentan en el blog de G Suite. Este será el funcionamiento predeterminado del servicio de ahora en adelante, sin ninguna opción con la que regularlo a excepción de los administradores de G Suite, que dispondrán de 25 días adicionales para revisar y salvar cualquier archivo.

Pero este artículo no va dirigido a los administradores de G Suite, sino a ti, usuario corriente y moliente de Google Drive, para que sepas del cambio antes de que se aplique y para que le eches un vistazo a la papelera, si es que no sueles hacerlo. Yo mismo lo he hecho al leer la noticia con una de mis cuentas de Google más viejas y me he llevado una sorpresa, porque tenía ahí archivos desde cuando en España mandaba el bipartidismo.

Por supuesto, hay mucha gente que enseguida le da a vaciar la papelera (a través del menú dentro de la propia papelera), pero si no es tu caso, recuerda mirar antes del 13 de octubre porque quizás encuentres algo que quieras conservar. Como en cualquier otra aplicación del estilo, simplemente seleccionas los archivos que desees recuperar y con el menú contextual los restauras. Y no te preocupes por el espacio de almacenamiento que puedan ocupar, porque de hecho ya lo están ocupando.

Así, este cambio en Google Dive es positivo tanto para la compañía, que se ahorra almacenamiento muerto, como para el usuario que no se fija en estas cosas y cree que cuando ha borrado un archivo, se lo ha quitado de en medio para siempre. Porque no es así.

Los 15 GB de almacenamiento gratuito de los que dispone cualquier usuario de Google se reparten entre todos los servicios de la compañía, de Gmail a Google Fotos si se ha elegido mantener la calidad original de las imágenes y videos, pasando por Google Docs si no se usa el formato de documentos de Google, lo cual incluye también todo lo alojado en Google Drive. Estás avisado.