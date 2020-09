¿Cómo ganar en Among Us? Algunos consejos útiles

Seguro que si ya lo has jugado, y más si estás tan enganchado como yo, más de una vez te has preguntado cómo ganar en Among Us, ese juego terriblemente sencillo y técnicamente un tanto mejorable que, desde hace unas semanas, se mantiene entre los más jugados y emitidos en plataformas como Twitch. Si aún no lo conoces, aquí te explicamos en qué consiste y las razones por las que pienso que se ha convertido en un enorme éxito.

Además, y en un movimiento que ha hecho que respete mucho a sus desarrolladores, recientemente han cancelado el desarrollo de Among Us 2, para centrarse en mejorar esta primera versión del juego. Podrían, de haber acelerado el desarrollo de la segunda, haber hecho mucha caja, pero han optado por mejorar la experiencia de todas las personas que lo están jugando ya, aunque eso suponga menos ingresos. Un movimiento tan poco común en este sector que resulta hasta emocionante.

Pero bueno, no estamos aquí para hablar del modelo de negocio y las características técnicas del juego, estamos para intentar averiguar cómo ganar en Among Us, ya sea como tripulante o, especialmente, si tienes la suerte de ser el impostor (que no sé en tu caso, pero en el mío es lo que más me gusta). Evidentemente este texto no trata sobre cómo emplear trucos, cheats y similares, pues no le veo sentido alguno a emplear ese tipo de herramientas en este tipo de juego. No, no, queremos saber cómo ganar en Among Us siendo 100% legales, para que al final de la partida los tripulantes nos tengan que felicitar, o los traidores tengan que asumir una derrota limpia.

¿Cómo ganar en Among Us?

Obviamente, la primera respuesta a la pregunta sobre cómo ganar en Among Us es a base de práctica. En las primeras partidas estarás tan perdido, ya sea con las misiones o con los sabotajes, que bastante tendrás con no ser el primer expulsado de la nave. Para tal fin, y aunque lo ideal es jugar con amigos, no tengas reparos en entrar en partidas públicas. Esto te ayudará a desenvolverte con más comodidad jugando con otras personas.

También, y para familiarizarte con los mapas y las misiones, hay un modo de juego ignorado por la mayoría pero que resulta muy recomendable para practicar. Me refiero al modo libre, puesto que en el mismo podrás recorrer los mapas, practicar todas las misiones y, por lo tanto, sentirte más cómodo cuando te enfrentes a otros jugadores. Moverte con más soltura que el resto será una clave fundamental. ¿Cómo ganar en Among Us? La práctica es un factor clave.

Otro elemento clave es saber mantenerte siempre en un mismo registro, y me explico: es muy común actuar de distinta manera, en las reuniones, cuando eres tripulante y cuando eres impostor. El problema es que, si juegas siempre con los mismos amigos, seguramente éstos tardarán poco tiempo en darse cuenta de ello. Y sí, esto es una ventaja cuando eres tripulante, pero una trampa mortal si eres traidor.

Una de las personas con las que más juego, mi amigo Jose, es probablemente la persona de las que juego que mejor desarrolla esta técnica. Actúa exactamente igual tenga un rol o el otro, y eso hace que resulte mucho más difícil saber si es tan inocente como aparenta o, en realidad, nos la está colando a todos. Algo parecido ocurre con Anaïs y su costumbre de señalar a todo el mundo por el más mínimo detalle. Nunca sabes qué esperar. Si quieres saber cómo ganar en Among Us, no es mala idea verlos cuando lo juegan. Y lo mismo ocurre con Mirian, que también es capaz de degollarte y, aún así, hacerte dudar de si realmente ha sido ella.

Obviamente también es importante la capacidad de convicción, ser capaz de convencer al resto de que lo que estás diciendo es cierto, y esto se aplica tanto a tripulantes como a traidores. Interiorizar la posición que vas a defender y hacerlo sin dudar es clave para ganar. En una partida reciente, un tripulante vio, precisamente a Jose, meterse en un conducto de ventilación. Sin embargo, por la falta de convicción al contárselo al resto de tripulantes, consiguió salvarse y, si no recuerdo mal, terminó ganando esa partida.

Algo que he podido comprobar estas semanas es que, en partidas en las que solo parte de los jugadores están en algún servicio de voz (Discord, Skype, etcétera), los que solo participan en las conversaciones mediante el chat de texto lo tienen más difícil. Es comprensible, en algunos casos, que uno pueda jugar pero no hablar, pero eso suele jugar en su contra. ¿Cómo ganar en Among Us? Emplear todos los elementos a tu alcance para defender tu postura también es un punto clave.

Si eres tripulante presta atención a todo. Es común prestar atención solo a la lista de misiones y al mapa, para completarla lo más rápido posible, pero eso da lugar a que quizá, justo unos segundos antes de reportar un asesinato, te hayas cruzado con el traidor pero no te hayas dado ni cuenta. Las partidas en las que los tripulantes recuerdan con quién se han cruzado, qué misiones han visto hacer al resto de jugadores y demás, suelen ser una ratonera sin escape para los traidores. Y lo mismo con los votos, ¿alguien se ha abstenido cuando el resto han expulsado a un traidor? Puede ser una señal a tener en cuenta.

Si eres traidor y los tripulantes han cazado a tu compañero o compañeros, enrocarse en defenderlo solo servirá para que seas el siguiente en abandonar la nave, tal y como comprueben que llevaban razón. En ocasiones, tendrás que traicionar a tu compañero. Y también a la inversa, no está de más si, de vez en cuando, siendo traidor, defiendes moderadamente a un tripulante. Si éste es expulsado y se comprueba su inocencia, tendrás un argumento para defender también la tuya y, si ocurre, sumarte a los tripulantes que acusen a quien lanzó la acusación infundada.

Si ya llevas un tiempo preguntándote cómo ganar en Among Us, seguramente ya habrás llegado a la conclusión de que es un juego en el que la psicología juega un papel muy importante. Analiza en la medida de lo posible al resto de jugadores (obviamente hablo de personas con las que juegues de manera habitual) y aprende a identificar sus señales. En mi caso lo hago y me lo hacen, lo que a su vez me lleva a tener que reajustar mi comportamiento cuando juego. Y esto es algo que lo hace más complicado de lo que parece, sí, pero también mucho más divertido.