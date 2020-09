La RTX 3060 Ti será la próxima tarjeta gráfica dedicada que llegue al mercado bajo la nueva generación NVIDIA Ampere y será la primera para la gama media, rebajando prestaciones, consumo y precio sobre sus hermanas mayores ya comercializadas.

NVIDIA sigue completando su catálogo de gráficas después de la presentación oficial de la gama alta con las GeForce RTX 3090/80/70 (no te pierdas nuestro análisis) y esta semana tocó el turno del lanzamiento de la monstruosa 3090, por ahora el buque insignia de la plataforma y la primera que permite ejecutar juegos con resoluciones 8K con ciertas garantías (y trucos a base de reescalados), además de la disponibilidad de las RTX 3070, disponible en algunos minoristas para reservar.

Como no todos los usuarios necesitan tanta potencia ni pueden pagar los altos precios de la gama alta de gráficas, tanto NVIDIA como AMD tienen modelos de gama media que en todas las generaciones acaban por ser las más vendidas. Y es lógico porque son las más interesantes en relación características / precio.

RTX 3060 Ti, la siguiente

Videocardz dice tener dos fuentes para confirmar que este modelo aún no anunciado por NVIDIA será el siguiente de las Ampere. Sobre la base del mismo núcleo gráfico de la RTX 3070 (el GA-104 fabricado en procesos tecnológicos de 8 nm), rebajaría prestaciones sobre ella con 4.864 shaders y menores unidades de texturizado, rasterizado o tensor, no concretados.

Sí mantendría las características de la memoria, con 8 GB de memoria GDDR6 y una velocidad de reloj de 14 Gbps. La interfaz de la memoria sería de 256 bits y esto debería proporcionar 448 GB / s de ancho de banda.

La RTX 3060 Ti no necesitaría tanta energía como sus hermanas mayores. El TDP nominal de las versiones personalizadas por los fabricantes sería de 200 vatios, mientras que el modelo stock de referencia proporcionado por NVIDIA se limitaría a 180 vatios. Si los datos son correctos, no consumiría mucho más que las RTX 2070 y RTX 2060 SUPER actuales, ambas con una potencia nominal de 175W.

La fecha de lanzamiento no está confirmada (como tampoco precio), pero la hoja de ruta interna mencionada apunta a finales del mes de octubre. No está claro el porqué NVIDIA lanzará esta tarjeta antes de una RTX 3060 (que también esperamos este mismo año), pero el gigante verde no va perdido y tendría sus razones. Ya lo ha hecho en el pasado con modelos «Ti» o «SUPER» para ir cubriendo segmentos de mercado variando prestaciones y precios entre las series regulares.

Más modelos especiales

A este respecto, socios de NVIDIA como Gigabyte y Galax, han filtrado nuevos modelos como una GeForce RTX 3080 especial que aumentaría la capacidad de memoria dedicada hasta 20 Gbytes y otro nuevo modelo GeForce RTX 3070 Ti 16GB para cubrir entre series.

Tampoco han sido confirmadas, pero se cree que NVIDIA las tiene preparadas para lanzar después del anuncio de las AMD Radeon RX 6000 previsto para el 28 de octubre. ya te confirmaremos. Otoño caliente, también en tarjetas gráficas. Las dedicadas de Intel también están en camino y veremos si son capaces de ofrecer alternativas.