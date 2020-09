Con más de dos años de vida, no fue hasta hace unas semanas que Among Us vio su repentino boom gracias a los streamers de Twitch y YouTube, que lograron convertirlo en cuestión de horas en uno de los mayores fenómenos de este 2020. No obstante, el hecho de que se trate de un pequeño proyecto de un estudio indie nos ha llevado a muchos a poder comprobar que el juego cuenta con numerosos problemas en sus servidores así como la presencia de algún que otro pequeño bug que en muchos casos hacen casi imposible el lograr jugar con normalidad.

Unos problemas que sus desarrolladores ya estaban en proceso de enmendar con el desarrollo ya en proceso de Among Us 2. Sin embargo, dada la alta difusión de su juego actual, el equipo de InnerSloth acaba de anunciar su decisión de detener la esperada secuela en pos de centrarse en traer todas estas actualizaciones y mejoras directamente al juego actual.

“El principal motivo por el que estábamos lanzándonos a una secuela es porque el código de Among Us está muy desactualizado y no está creado para soportar la adición de grandes nuevos contenidos […] sin embargo, al ver tal cantidad de gente jugando a Among Us nos hace realmente querer seguir apoyando al juego y llevarlo al siguiente nivel. Hemos decidido cancelar Among Us 2 y, por tanto, depositar todos nuestros esfuerzos en mejorar Among Us” explicaba PuffballsUnited, cofundador de InnerSloth, en un comunicado oficial.

Por otra parte, también se ha querido aprovechar este mensaje para adelantarnos algunas de las actualizaciones y novedades que ya están en camino para el juego. Así, a grandes rasgos, podríamos resumir los siguientes puntos clave:

Mejoras en los servidores . El gran punto flaco del actual juego es sin duda el principal objetivo a resolver por sus desarrolladores, que si bien no saben cuándo podrán tenerlo listo, prometen mejoras paulatinas que ayudarán a la creación de salas y la estabilidad de las partidas ya creadas en todas sus regiones.

. El gran punto flaco del actual juego es sin duda el principal objetivo a resolver por sus desarrolladores, que si bien no saben cuándo podrán tenerlo listo, prometen mejoras paulatinas que ayudarán a la creación de salas y la estabilidad de las partidas ya creadas en todas sus regiones. Nuevos mapas : está en un estado temprano de desarrollo, pero próximamente habrá una nueva localización basada en Henry Stickmin.

: está en un estado temprano de desarrollo, pero próximamente habrá una nueva localización basada en Henry Stickmin. Sistema de amigos . Pese a que las salas privadas cuentan con el método exclusivo de la invitación por código, esto no siempre evita que otros jugadores puedan dar con nuestras partidas. Así, para poder garantizar que juguemos solo con quienes queramos, se está trabajando en la implantación de un listado de amigos y nuevas opciones de restricción que, tal y como indican desde InnerSloth “llevará un tiempo”.

. Pese a que las salas privadas cuentan con el método exclusivo de la invitación por código, esto no siempre evita que otros jugadores puedan dar con nuestras partidas. Así, para poder garantizar que juguemos solo con quienes queramos, se está trabajando en la implantación de un listado de amigos y nuevas opciones de restricción que, tal y como indican desde InnerSloth “llevará un tiempo”. Accesibilidad. Con la inclusión de modos adaptados para daltónicos que permitirán que personas con algún tipo de problema para percibir ciertos colores o gamas cromáticas puedan disfrutar.

Recordar también que Among Us está actualmente disponible en PC a través de Steam bajo un precio muy reducido de apenas 3,99 euros, así como en una versión gratuita para Android e iOS. No obstante, aunque existe un juego cruzado para todas las plataformas, actualmente las versiones para móvil cuentan ya con un pequeño retraso en sus actualizaciones.