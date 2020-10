Minecraft 1.17 ya tiene nombre: Caves & Cliffs Update

Todavía seguimos descubriendo novedades (y recibiendo actualizaciones) de Minecraft 1.16, cuando la sombra de Minecraft 1.17 ya ha llegado. Sí, después de recibir la versión 1.16.3, que básicamente ha sido una corrección de algunosproblemas encontrados en las versiones previas (entre ellos la duplicación de items de los piglins), y cuando estábamos preguntándonos qué nos traerá la 1.16.4, ha llegado el Minecraft Live (la reformulación de la tradicional MineCon) en la que, hace solo unas horas, ya nos han puesto a pensar en un futuro formado por cuevas y montañas…

No es, lo último que he dicho, un spoiler de lo que vendrá, puesto que en realidad ya nos lo cuenta el nombre que recibirá la próxima gran actualización: Minecraft 1.17 Caves & Cliffs. Y es por ahí por dónde vienen gran parte de las novedades que hemos conocido directamente de la mano de algunas de las caras más reconocidas de Mojang, como Jens Bergensten, más conocido como Jeb y Agnes Larsson, la adorable LadyAgnes.

Sin duda, la principal novedad anunciada para Minecraft 1.17 es que las cuevas van a experimentar una renovación que, en cierta medida, podríamos comparar con la que ya vivió el nether en la 1.16. Cuando llegue, lo primero que nos sorprenderá al sumergirnos en las profundidades de la tierra será encontrar nuevos biomas: Lush Caves y Dripstone Caves.

Los nuevos biomas de Minecraft 1.17

En el primero, Lush Caves, que actualmente se puede obtener mediante mods como Actually Additions, y que nos ofrece cuevas con gran presencia de vegetación, algo que solo es posible, claro, con bastante luz natural. Con la llegada de este bioma a Vanilla en Minecraft 1.17 ya no será necesario emplear mods y, además, encontraremos nuevos elementos vegetales, como las Spore Plants, una lianas que cuelgan del techo y las Glow Berries, unos frutos del bosque luminosos y comestibles, entre otras novedades.

Con respecto a Dripstone caves, en este bioma encontraremos estalactitas y estalagmitas, que se combinan con cuevas de mayor tamaño y que buscan un efecto que contaba LadyAgnes en la Minecraft Live: generar en el jugador una sensación de inmensidad del entorno, en comparación con el tamaño de nuestros avatares. Además, estos nuevos elementos de Minecraft 1.17 no serán solo visuales, sino que tendrán mecánicas propias (las estalactitas gotean agua, y las estalagmitas pueden matarte) que los jugadores deberán aprender para emplearlas a su favor.

Pero no todo son buenas noticias en relación con las cuevas en Minecraft 1.17. Y es que en su interior también podrás encontrarte el bioma Deep Dark y, en su interior, al Warden, un nuevo y temible mob hostil, con algunas particularidades sorprendentes. La primera es que no tiene ojos y, por lo tanto, no ve. En su lugar, este guardián detecta las vibraciones que provocan los movimientos (pasos, saltos, golpes, etcétera) y ataca al origen de las mismas. Y como hemos podido ver en la presentación, le bastó con unos pocos golpes para acabar con la vida de un explorador equipado con una armadura de netherita.

Ahora bien, como contrapunto encontrarás otra nueva criatura en Minecraft 1.17: el Axolote, inspirado obviamente en el axolote mexicano. Lo encontrarás en el agua en las cuevas con el bioma Lush Caves y, aunque son carnívoros y atacan en manada, no son hostiles con el jugador y, mejor aún, si bien todavía no se sabe cómo, puedes convertirlos en tus aliados para luchar contra el temible Warden. Al igual que con en ajolote en el mundo real, es anfibio. Personalmente me muero de ganas de que lleguen las primeras snapshots para empezar a conocer sus mecánicas.

El cobre llega a Minecraft

Pero no son solo nuevos biomas lo que nos reservan las cuevas en Minecraft 1.17, otra de las grandes sorpresas es la llegada del cobre. Sí, a partir de ahora al picar podremos encontrar este nuevo ore, de color anaranjado con el que podrás crear varios bloques de construcción. Y tiene una particularidad que reconozco que me ha encantado: al igual que ocurre en el mundo real, sufre su característico proceso de oxidación que, con el tiempo, termina por convertirlo en verde.

Adicionalmente, y en combinación con nuevos cristales que pueden encontrarse en las cuevas, el cobre también podrá ser empleado para craftear telescopios, otro nuevo ítem de Minecraft 1.17. Su funcionamiento se asemeja mucho a la función de zoom que ya ofrece el popular plugin de rendimiento OptiFine, una muestra más de la atención con la que Mojang observa toda la vida que hay en la comunidad modder de la versión Java del juego. Y aún más, con cobre también podrás crear pararrayos para protegerte de las tormentas (y quizá para crear granjas automáticas de mobs).

Algo que me ha llamado la atención es que, aunque el nombre de la actualización hace referencia a las cuevas y a las montañas, las primeras han recibido gran parte del protagonismo, y todavía sabemos muy poco de las novedades que tendrán las montañas en Minecraft 1.17. El anuncio más interesante al respecto es, sin duda, la llegada de las cabras, otro mob muy esperado y con el que, eso sí, habrá que tener cierto cuidado, pues al igual que en el mundo real, no dudan en embestir si lo consideran necesario, y lo hacen con mucha fuerza.

Además de cabras, en las montañas de Minecraft 1.17 podremos encontrar «trampas» de nieve, por lo que habrá que tener más cuidado al cruzar las mismas. Y poco más, al menos de momento, al hablar de montañas. Desconozco si las novedades se limitarán a esto o, por el contrario, en Mojang están trabajando en más novedades pero todavía no han querido presentarlas, quizá para reservarse alguna sorpresa o quizá por las dudas de si podrán tenerlas listas de cara al lanzamiento de Minecraft 1.17.

Redstone inalámbrico en Minecraft 1.17

Si eres de esos jugadores que disfrutan especialmente con Minecraft técnico, diseñando todo tipo de automatismos con redstone, esta novedad te va a encantar, y es que a partir de ahora podrás crear estructuras no conectadas entre sí gracias a un nuevo sensor, el Skulk Sensor, que detecta vibraciones a su alrededor. Esto permite crear dispositivos que se activen con la proximidad de algún mob o jugador en movimiento, así como elementos que reacciones a las acciones de otros, pese a no estar conectados físicamente mediante redstone.

La mala noticia es que, para construir estos nuevos sensores tendrás que conseguir skulk blocks que, probablemente ya hayas establecido la relación y te lo estés imaginando, funcionan del mismo modo que el guardián. Efectivamente, solo podrás encontrarlos en el bioma subterráneo Deep Dark, así que tendrás que enfrentarte al Warden si quieres empezar a disfrutar de este nuevo sensor.

No son éstas todas las novedades de Minecraft 1.17 que ya conocemos, pero sí las más destacables. También encontraremos los Bundles, una versión de Mojang de la popular mochila, mejoras en la arqueología (algo que ya empezó a verse en la 1.16) y, por supuesto, el nuevo Glowing Squad, elegido por votación por la comunidad. Hablaremos más de ellas en un futuro, y especialmente cuando empiecen a llegar las primeras snapshots de la misma, algo que podemos esperar entre finales de invierno y primavera de 2021, ya que el lanzamiento de Minecraft 1.7 Caves & Cliffs Update está previsto para verano de 2021.



