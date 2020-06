Sí, has leído bien, solo faltan dos días para que Minecraft 1.16 ya esté disponible para que lo descargues desde tu launcher favorito, ya sea el oficial o cualquiera de las excelentes alternativas existentes (yo me decanto por MultiMC, por si te lo preguntabas). Además se da una circunstancia poco común, y es que verán la luz el mismo día tanto la versión java como la versión bedrock. Aunque ojo, eso no significa que se hayan unificado ni nada por el estilo, mantienen sus diferencias y sigue sin ser posible el juego online cruzado entre ambas plataformas.

Dado el corto plazo transcurrido entre la publicación de la snapshop 1.16-rc1 (release candidate 1), que se produjo el jueves 18 de junio, y la fecha definitiva (salvo sorpresa de última hora) de publicación de la versión final de Minecraft 1.16, podemos llegar rápidamente a la conclusión de que en Mojang están plenamente satisfechos con el estado actual de desarrollo, y que tan solo se producirán, si es que esto ocurre, modificaciones menores, dirigidas a pulir algunos elementos, resolver incidencias detectadas estos últimos días, etcétera. A todos los efectos, si quieres probar ya la versión 1.16 sin esperar al martes, la 1.16-rc1 te permitirá hacerlo.

¿Y qué novedades ofrece Minecraft 1.16 con respecto a la versión 1.15 y anteriores? Bueno, esto es una excelente noticia para los más aventureros, y una mejora menor para aquellos que aspiran a llevar una vida tranquila en el overworld. ¿Por qué? Porque las novedades de esta versión se centran en el nether, dimensión en la que encontraremos nuevas criaturas, materiales… incluso biomas. Sí, exacto, se acabó la dictadura de los tonos volcánicos en el inframundo. A partir de ahora los ghasts podrán llorar en lugares mucho más coloridos. No en vano, esta actualización recibe el sobrenombre de Nether Upddate, y es algo que Mojang tenía pendiente desde hace ya tiempo.ç

¿Qué hay de nuevo en Minecraft 1.16 Java?

Bien, veamos las principales novedades de Minecraft 1.16 (no todas, la lista es increíblemente extensa) que, como ya comentaba antes, están relacionadas con materiales, biomas y mobs. Y empezaremos por materiales, ya que una de las primeras novedades que trascendieron allá por la snapshop 20w6a, en el mes de febrero, fue la netherita. Se trata de un nuevo bloque que solo puede encontrarse en el nether, muy, muy escaso, y que en combinación con herramientas y piezas de armadura de diamante, permite dotar a estas de una mayor resistencia y durabilidad. Sin duda alguna va a ser el ore más buscado durante las próximas semanas.

También se ha sabido, más recientemente, algo del lore del nether, y porque todas las construcciones que hay en el mismo se encuentran en ruinas. Se escapa del objetivo de este artículo el profundizar en ese punto, basta con saber que son los restos de un antiguo reino, y que a partir de Minecraft 1.16 se pueden encontrar en el nether restos de un material que ya no existe (desapareció con el colapso del reino) y que al combinar los restos de ese material con oro obtendremos… efectivamente, netherita. ¿La mala noticia? Estos nuevos restos tampoco se encuentran con facilidad.

Con respecto a las criaturas del nether, antes de nada debes saber que los hombrecerdo zombies, o zombiecerdos como suelo llamarlos yo, desaparecen en Minecraft 1.16. Sí, esas extrañas criaturas neutrales y aficionadas al oro se despiden, probablemente para siempre, del nether y de los jugadores de Minecraft. Pero no estés triste, ya que en su lugar llegan varias nuevas criaturas que, probablemente, son lo que los desarrolladores de Minecraft tenían en mente desde el principio: piglins, hoglins y zoglins.

Los piglins vienen a sustituir a los zombiecerdos, pero con dos diferencias fundamentales: son más violentos y adoran el oro. Esto se traduce en que, a diferencia de sus predecesores, los piglins no dudarán en atacarte si te ven en el nether, a diferencia de los zombiecerdos, que solo lo hacían si tú atacabas previamente. Solo hay una manera de evitar su hostilidad: vestir al menos una pieza de oro en tu armadura (bueno, también puedes usar otro nuevo material para repelerlos, pero eso solo funcionará en presencia de esos bloques). Ahora bien, si vas equipado con oro y les tiras bloques de oro, puedes recibir grandes recompensas por ello.

En cuanto a los hoglins, básicamente son jabalies y, como tales, son violentos y agresivos. Dicho de otra manera, si te ven serás tú o ellos, y lo mismo con sus crías. Y en cuanto a los zoglins… pues debo admitir que son los nuevos zombiecerdos de Minecraft 1.16, puesto que se trata de la versión zombie de los hoglins de los que acabamos de hablar. Tampoco querrán ser tus amigos, no cuentes con ello.

Y me he dejado la mejor criatura para el final. Hablo, por supuesto, del strider, al que puedes ver en la imagen superior (bueno, ahí hay una familia, con dos adultos y dos crías). Hace meses que le perdí el respeto a un amigo que se atrevió a decirme que es la criatura más fea de Minecraft 1.16. Esta criatura, además de adorable, tiene la virtud de poder caminar sobre la lava. Sí, a diferencia de los mobs de los que hemos hablado antes, el strider es ignífugo y, lo que es mejor, si te haces con él puedes cabalgar a sus lomos cruzando largos lagos y mares de lava. ¿No es sensacional?

Con el lanzamiento de la snapshot 20w6a pudimos ver dos nuevos biomas en el nether. Ya parecía un gran cambio, pero es que finalmente lo más probable es que sean cuatro los nuevos biomas:

Valle de arena de almas : aquí podremos encontrar basalto (otro nuevo bloque de Minecraft 1.16).

: aquí podremos encontrar basalto (otro nuevo bloque de Minecraft 1.16). Bosque carmesí : en este denso bosque encontraremos enredaderas llorosas y, atención, madera ignífuga.

: en este denso bosque encontraremos enredaderas llorosas y, atención, madera ignífuga. Bosque deforestado : una versión un tanto perturbadora del bosque carmesí, en la que algunos elementos (como los hongos) han experimentado ciertas deformaciones).

: una versión un tanto perturbadora del bosque carmesí, en la que algunos elementos (como los hongos) han experimentado ciertas deformaciones). Delta de basalto: basalto, cubos de magma y lava conforman este entorno, en la que también encontrarás hongos, grava y otros bloques.

Estas son, ya lo comentaba al principio, las principales novedades de Minecraft 1.16, pero ni mucho menos las únicas. La lista es casi interminable y, si eres jugador de Minecraft, seguro que quieres reservarte alguna sorpresa para descubrirla a partir del martes. Sí que te diré, en mi opinión, que creo que Mojang ha hecho un buen trabajo. Ya sea para satisfacer a sus más de 200 millones de usuarios, o para prepararse frente a futuro rivales, lo cierto es que esta actualización es todo un acierto, al menos en mi opinión. ¿Qué piensas tú?