Minecraft Java o Bedrock: ¿en qué se diferencian?

He perdido la cuenta de la cantidad de ocasiones en las que he escuchado esta pregunta, ¿Minecraft Java o Bedrock? ¿Qué diferencias hay? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál debería comprar? Y es normal dudar, ya que la comunidad de jugadores queda dividida con un telón de acero entre ambas versiones. Y según la elección que hagas, tendrás acceso a una u otras posibilidades y podrás jugar con unas u otras personas. La mala noticia es que no lo puedes tener todo, y la otra mala noticia es que en muchas plataformas (en realidad en todas menos en Windows) no podrás elegir.

Sí, ese punto de partida es fundamental, ya que quizá estás dudando entre Minecraft Java o Bedrock cuando, en realidad, solo puedes emplear una de ambas, así que veamos en qué plataformas está disponible cada una de las versiones:

Minecraft Java : Windows (todas las versiones), MacOS, Linux y cualquier sistema operativo en el que se pueda instalar Java.

: Windows (todas las versiones), MacOS, Linux y cualquier sistema operativo en el que se pueda instalar Java. Minecraft Bedrock: Windows 10, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS y otros dispositivos.

Así, como puedes ver, podemos decir que Minecraft Java es la versión para PC, independientemente de su sistema operativo, mientras que Bedrock es la versión para consolas y dispositivos, y que la única excepción a esta regla es la última versión del sistema operativo de Microsoft. Y por lo tanto llegamos a la primera conclusión importante: solo podrás elegir entre Minecraft Java o Bedrock si vas a jugar en Windows 10. En caso contrario, solo podrás elegir la que te corresponda. Míralo por el lado bueno, te ahorrarás la disyuntiva de tener que elegir.

Es posible que, en este punto, te estés preguntando si tienes instalado Minecraft Java o Bedrock en tu incombustible PS3 o Xbox 360, ¿no? Vale, pues ni una ni otra. En realidad se trata de una tercera versión, ya descontinuada, de la que se responsabilizada otro desarrollador, y que dejó de recibir soporte hace ya tiempo. Es más, si tienes Minecraft en una PS4 y no lo juegas desde el año pasado, también tienes la versión legacy, puesto que Bedrock llegó a PS4 el 10 de diciembre de 2019.

Por otra parte, posible que te estés preguntando por otras versiones de las que quizá hayas oído hablar: Minecraft PE (Pocket Edition), Minecraft Windows 10… Si hablamos del pasado sí que se refieren a desarrollos distintos, pero en la actualidad, cuando alguien mencione cualquiera de ellas, en realidad se estará refiriendo a Bedrock, que es la versión que unifica todas las anteriores (salvo Java, claro). A día de hoy solo puedes comprar Minecraft Java o Bedrock, el resto son cosa del pasado.

Ah, y quizá hayas oído hablar de Minecraft Dungeons y te estés preguntando si se trata de otra versión. No, tranquilo, es otro juego, inspirado en el universo de Minecraft y que emplea muchos de sus elementos y de su aspecto visual, pero que propone una experiencia de juego totalmente distinta, que te recordará mucho a Diablo y títulos similares, y que no tiene nada que ver con lo que ofrece Minecraft.

Minecraft Java o Bedrock: ¿cuál me compro?

De acuerdo, si hemos llegado a este punto y te planteas esta pregunta, significa que vas a jugar única o principalmente en Windows 10 y que, por lo tanto, tienes las dos opciones al alcance de tu mano. Lo primero es el precio, claro, pero este no va a ser un factor decisivo a la hora de elegir entre Minecraft Java o Bedrock, ya que la diferencia de precio es mínima: 23,95 euros la versión Java frente a 26,99 euros la versión Bedrock. Eso sí, para esta última puedes encontrar packs que incluyen Minecoins y algunos añadidos de pago.

Y aquí llegamos a la primera gran diferencia entre ambas versiones, la primera que debes tener en cuenta a la hora de elegir entre Minecraft Java o Bedrock. Y es la inmensa mayoría de componentes adicionales para la primera (desde skins para tu personaje hasta mods que cambian las mecánicas del juego por completo) son gratuitos, y es muy sencillo encontrar grandes repositorios en Internet desde donde bajarlos. Bedrock, sin embargo, cuenta con su propio marketplace, y aunque también hay complementos gratuitos, la gran mayoría son de pago.

Ojo, en este punto es muy importante que tengas en cuenta que no hablamos de los mismos complementos. Cada versión tiene los suyos y, obviamente, son incompatibles entre sí. No puedes descargar, por ejemplo, un mod para Java e instalarlo en Bedrock. Y si haces compras en el marketplace de Bedrock esas compras no serán accesibles desde Java. Así, si has visto mods o addons que te gustan, a la hora de elegir entre Minecraft Java o Bedrock tendrás que asegurarte de a qué versión corresponden. Por ejemplo, la versión de Harry Potter es para Minecraft Java.

Hemos hablado del precio pero, eso sí, hay un aspecto importante que quizá todavía no sepas, y es que una licencia de Minecraft Java te permite descargarlo e instalarlo en todas las plataformas compatibles. Así si, por ejemplo, tienes un PC con Windows y Linux y un portátil con MacOS, esa única licencia te da total cobertura. Con Bedrock no es así, sino que tendrás que adquirir una licencia por cada plataforma en la que lo quieras jugar. En este punto, la duda entre Minecraft Java o Bedrock tiene una respuesta clara: Java. Las compras en el marketplace de Bedrock, eso sí, sí que valdrán para todas las plataformas.

Minecraft Java o Bedrock para jugar con amigos

Ya lo he comentado en alguna otra ocasión, para mí Minecraft es una experiencia compartida, algo que merece la pena cuando es con amigos. Y este punto es fundamental a la hora de elegir entre Minecraft Java o Bedrock. ¿Por qué? Porque no hay crossplay entre ambas versiones. Así pues, si tu intención es jugar con tus amigos, debes hablar con ellos y pedirles que te digan a qué versión juegan ellos… si es que lo hacen en Windows 10. En caso contrario, simplemente sabiendo qué plataforma o plataformas emplean, ya sabrás qué versión emplean y, por lo tanto, cuál debes comprar.

Por otra parte, si lo que quieres es acceder a servidores públicos (o privados con invitación) de streamers, youtubers y demás, debes averiguar si son de Minecraft Java o Bedrock, pero por adelantarte algo de trabajo, te adelanto que en la inmensa mayoría de los casos lo que te encontrarás son servidores para Minecraft Java. Sin embargo, si juegan con consolas, entonces tendrás que optar por Bedrock, pero esto es muy poco común.

¿Entonces qué? ¿Minecraft Java o Bedrock? Personalmente solo se me ocurren dos razones para optar por Bedrock: que sea la versión que emplean tus amigos y/o que quieras probar la versión con gráficos RTX. O, si me apuras, que te gusten mucho algunos componentes (de pago, no lo olvides) del marketplace. En caso contrario, y repito que es solo mi opinión, yo me sigo quedando con Minecraft Java. ¿Y tú?