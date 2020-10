Después de años sin utilizar Windows, lo primero que vi al volver al sistema operativo de Microsoft fue Windows Spotlight, y la verdad es que me encantó. Por si no sabes de qué estoy hablando (es decir, seguro que conoces la función, pero quizá no la identificas por su nombre), Windows Spotlight es la función responsable de las imágenes que se muestran en la pantalla de bloqueo del sistema operativo. Un contenido visual de lo más atractivo que, además, se acompaña de información sobre el mismo. Igual soy una persona rara, pero rara es la vez que no me entretengo un par de minutos averiguando el origen de la imagen con la que empiezo el día.

Así, el descubrimiento hecho por el usuario Albacore, de Twitter, me supone una enorme alegría, y es que Microsoft estaría llevando Windows Spotlight de la pantalla de bloqueo al escritorio de Windows 10. Y es que, aunque encontrarse esas imágenes tan atractivas al encender el sistema es muy agradable, una vez iniciada sesión volvemos a la imagen estática del escritorio. Con este cambio, que evidentemente sería opcional (hay quienes prefieren la sobriedad del fondo de escritorio por defecto), los usuarios podrán configurar el sistema para que las imágenes de Windows Spotlight, una nueva cada día, se muestren como fondo de escritorio.

You’ll be able to use Spotlight wallpapers not only for your lock screen but also for your desktop background. pic.twitter.com/QwzWeRxxsu

— Albacore (@thebookisclosed) October 8, 2020