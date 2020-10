Retrocompatibilidad de PS5: Sony desvela todos los detalles

Desde el primer anuncio de la nueva generación de PlayStation, la retrocompatibilidad de PS5 ha sido uno de los asuntos que más ha preocupado a los usuarios de PS4 que, lógicamente, se han estado preguntando si podrán seguir disfrutando de todos los juegos ya adquiridos para la generación actual si, finalmente, dan el salto a la next-gen de Sony. Más aún si tenemos en cuenta que, hasta ahora, las informaciones y filtraciones al respecto nos daban bastantes razones para preocuparnos.

Con la intención de acabar con rumores y especulaciones, Sony ha decidido publicar una completa entrada en su página de soporte, en la que aclara todas las dudas sobre la retrocompatibilidad de PS5 y, según podemos ver, en general son buenas noticias para los poseedores de una PS4. Pero empecemos, sin duda, por la que probablemente sea la pregunta que más personas se están planteando hasta ahora, y que ya podemos responder de una manera muy concreta: ¿qué juegos de PS4 no son compatibles con PS5?

Si bien Sony aclara que puede que no todas las funciones de los títulos de PS4 compatibles con PS5 estarán disponibles, lo cierto es que parece evidente que la compañía ha hecho un gran trabajo a la hora de ofrecer la máxima retrocompatibilidad de PS5 con los títulos de su predecesora. Tanto es así que, vista la lista de los juegos que se han quedado «fuera», hemos podido comprobar que tan solo son diez, muchos menos de los que esperaban bastantes jugadores. Esta es la lista:

DWVR

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2

Just Deal With It!

Shadow Complex Remastered

Robinson: The Journey

We Sing

Hitman Go: Definitive Edition

Shadwen

Joe’s Diner

Una cantidad casi simbólica, un 0,25%, si tenemos en cuenta que el catálogo actual de PS4 incluye alrededor de 4.000 títulos. A este respecto y, eso sí, esperando a ver cuáles son esas funciones que podrían no estar disponibles, es indudable que la retrocompatibilidad de PS5 está a la altura de lo que cabía esperar de una empresa como Sony.

Por otra parte, también se ha anunciado Game Boost, una función destinada a mejorar el rendimiento de los títulos de PS4 en PS5, proporcionando una mayor tasa de fotogramas, así como haciendo que ésta se mantenga estable. Es decir, que en algunos casos no solo hablamos de retrocompatibilidad de PS5, sino de mejoras específicas en los juegos compatibles con la misma, que son prácticamente todos. No se sabe, eso sí, con qué títulos será compatible, ni si esa lista se irá incrementando con el paso del tiempo. En cualquier caso, me parece elogiable, sin duda.