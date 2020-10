Windows 10 20H2 está a punto y estas son sus novedades

El lanzamiento de Windows 10 20H2 es inminente. El desarrollo de la versión está cerrado desde hace semanas cuando se anunció la build 19042.508 como compilación final y únicamente se incorporarán parches para vulnerabilidades o errores graves reportados.

Windows 10 20H2, también conocido como «actualización de octubre de 2020», se ofrecerá gratuitamente para equipos con licencias válidas activadas por los servidores de Microsoft y actualizará versiones anteriores del sistema mediante una actualización opcional en Windows Update o a través del portal de Microsoft para Windows 10, vía web o mediante las habituales imágenes ISO. La versión también servirá de base para la versión preinstalada que ofrecen los fabricantes en equipos nuevos.

Novedades de Windows 10 20H2

Como te hemos ido adelantando en los últimos meses tras el seguimiento de las versiones de prueba para Insider, Windows 10 será una versión «menor» sin grandes novedades en características. Microsoft ha variado el desarrollo y distribución del sistema y desde la idea original de dos versiones anuales ha optado por una versión mayor en primavera y una actualización más ligera a modo de «Service Pack» en otoño.

Los motivos son conocidos y convincentes: recuperar el control de las actualizaciones de Windows 10, aumentar la calidad de software y solventar las desastrosas actualizaciones que en términos de estabilidad tuvimos que sufrir consumidores y empresas en años anteriores, que ilustraron un grave problema en el proceso de prueba del sistema y en su control de calidad.

De esta manera, la versión es una actualización acumulativa sobre el actual Windows 10 2004 destinado a mejorar la estabilidad y el rendimiento, resolver errores conocidos y añadir los últimos parches de seguridad disponibles. Aún así, hay algunas novedades de interés que te vamos a ofrecer.

Menú de Inicio – Interfaz de usuario

Microsoft sigue refinando un componente que funcionaba a la perfección en Windows 7 y que aunque parezca mentira todavía colea en Windows 10. Lo que hemos visto en las versiones previas nos gusta. Más limpio, moderno, atractivo e integrado con el resto de la interfaz bajo el lenguaje Fluent Design que Microsoft está usando para el sistema y otras aplicaciones.

Contará con un fondo más uniforme y parcialmente transparente para los mosaicos y contará con la posibilidad de deshabilitar los «Live Tiles» (que siguen sin gustar a una buena parte de usuarios) transformándolos en iconos estáticos, que para la ocasión también son de nuevo diseño y la verdad están muy bien conseguidos.

El reconocimiento de temas de los mosaicos serán capaces de determinar el uso de temas claro u oscuro, en lugar de estar siempre coloreados, por lo que se podrán tener mosaicos monocromáticos. También se podrá habilitar el color para el menú Inicio en Configuración -> Personalización -> Colores, y los mosaicos se colorearán manteniendo el efecto de transparencia.

También hay algunas mejoras en la lista de «Todas las aplicaciones». Los íconos de las aplicaciones ya no están obligados a encajar en cuadrados de colores, por lo que no solo los íconos son más grandes, sino que la lista en su conjunto parece mucho más limpia. Además, hay un nuevo ícono para carpetas que se ajusta más al lenguaje Fluent Design.

La barra de tareas también ofrece cambios menores cuando instales Windows 10 20H2 bajo cuentas nuevas. Verás nuevos iconos que reemplazan a los anteriores, el nuevo Edge, Tu Teléfono si has vinculado un teléfono Android a la cuenta de Microsoft o la aplicación Xbox si usas un PC para juegos.

Más cambios llegan para los dispositivos 2 en 1. Microsoft ha ajustado la forma en que cambia la interfaz de usuario cuando desconectamos la pantalla. Ya no veremos una notificación que pregunte si desea cambiar al modo tableta ya que Windows lo hará automáticamente con los ajustes apropiados para la nueva experiencia que ha preparado Microsoft, aumento del espacio entre algunos elementos y el añadido de un teclado virtual en la barra de tareas para mejorar la experiencia táctil. Estos cambios ya se habían implementado para los Surface y ahora llegan a cualquier 2 en 1 con Windows 10.

Microsoft Edge

El navegador web sigue siendo una de las aplicaciones más importantes y usadas de cualquier PC y Windows 10 20H2 estrenará el nuevo desarrollo de Microsoft basado en Chromium en vez de la versión heredada original del lanzamiento de Windows 10. Seguramente ya lo estés usando porque Microsoft lo ha desplegado como actualización del anterior y en nuevas versiones para Windows 7, Mac e incluso Linux.

La novedad en Windows 10 20H2 es que vendrá integrado en el sistema, sin rastro del anterior. Edge Chromium es el mejor navegador de la historia de Microsoft, en rendimiento; compatibilidad con estándares web; estabilidad; mayor número de características; más opciones de privacidad y un mayor número de extensiones. Es una novedad bienvenida.

Más Configuración; menos Panel de Control

Ya sabes que Microsoft está en camino de eliminar el Panel de Control de Windows al considerarlo un componente legado, trasvasando sus características hacia la nueva herramienta de Configuración, más moderna y en sintonía con el diseño y la experiencia de Windows 10, aunque de momento sin la potencia de la herramienta general de gestión del sistema clásica.

En Windows 10 20H2 verás algunos de esos cambios. Por destacar alguno ya implementado, en la pestaña «Acerca de» se han incluido enlaces a algunas utilidades más antiguas que anteriormente solo estaban disponibles en el Panel de control. También se han añadido botones de copia en la sección de especificaciones del dispositivo y especificaciones de Windows, lo que facilita compartir esa información con un técnico de soporte.

También encontrarás un nuevo grupo de configuraciones en «Sistema> Multitarea», donde puedes decidir si mostrar pestañas individuales del navegador al usar el conmutador de tareas Alt + Tab. Puede elegir mostrar solo la pestaña principal, las tres o cinco pestañas visitadas más recientemente o todas las pestañas. En la página de «Configuración de pantalla avanzada», encontrará una nueva opción para cambiar la frecuencia de actualización, que anteriormente necesitaba una utilidad de terceros.

En este apartado habrá cambios más importantes en el futuro que ya se están probando en Windows 10 21H1, como el nuevo administrador de discos para la gestión de las unidades de almacenamiento. Como pasa con otros componentes hay duplicidades en ambas herramientas de gestión. Esperamos la decisión de Microsoft respecto a ello, pero será en próximas versiones.

Notificaciones

Microsoft ha realizado algunas mejoras notables en la forma en que se presentan las notificaciones en Windows 10 20H2, lo que las hace más fáciles de entender. Por un lado, el nombre de la aplicación y su icono ahora se muestran en la parte superior, mientras que el diseño anterior solo mostraba el nombre en un texto pequeño debajo del contenido de la notificación. Además hay un nuevo botón X para descartar inmediatamente las notificaciones. Antes, solo se podía ocultar la notificación en el Centro de actividades y luego descartarla desde allí.

Microsoft también ha deshabilitado las notificaciones cuando la función Focus Assist está activado por una regla automática. Esta función silencia las notificaciones entrantes automáticamente durante ciertos escenarios, como juegos o cuando usamos aplicaciones a pantalla completa. Interesante porque las notificaciones llegan a ser muy molestas. Se podrá gestionar todo en Configuración -> Sistema.

Instalación de Windows 10 20H2

La nueva versión estará disponible este mes de octubre si no se encuentran errores graves que obliguen a su retraso. Su despliegue será gradual, comenzando por los usuarios que busquen activamente la actualización opcional que aparecerá en Configuración> Actualización y seguridad> Actualización de Windows. También se habilitará automáticamente para los probadores Insider que estén en el canal beta.

Será el primer paso. Microsoft desplegará después la nueva versión en su portal dedicado a Windows 10, mediante el botón de actualización de la misma página web o a través de la herramienta de creación de medios, incluyendo las imágenes ISO que suelen publicarse con cada versión.

El último paso llegará desde Windows Update con el despliegue de la versión de manera general para todos los usuarios. Todo lo anterior se refiere a equipos con versiones de Windows 10 que todavía tengan soporte. Con versiones anteriores, sin soporte o cercano al fin del mismo, Windows 10 20H2 se desplegará automáticamente.

Ya revisaremos a fondo las distintas formas de instalación cuando esté disponible la versión final, pero si quieres instalarlo ya, puedes utilizar la versión Windows 10 Client Insider Preview 19042 en el canal Insider o a través de métodos alternativos que ya publicamos.

Si por el contrario, no quieres arriesgarte a errores con la nueva actualización, que no afectan por igual a todos los usuarios y máquinas, pero que es raro no se produzcan, puedes preparar tu sistema para retrasar la instalación de este Windows 10 20H2 hasta que compruebes su estabilidad. Un método recomendado para usuarios profesionales o los que destinan sus equipos a tareas de producción o estudiantes que no pueden permitirse prescindir de sus computadoras.