Actualizaciones de Windows, ¿qué tal solo una al año?

Actualmente nos encontramos en el periodo entre las dos grandes actualizaciones de Windows de 2020. Ya han pasado unos meses desde la llegada de Windows 10 2004, y cada vez falta menos para Windows 10 20H2, una actualización en formato de service pack, y que en caso de que desees probar ya está a tu alcance, dentro de programa de insiders, siguiendo las indicaciones que te damos aquí para descargar las ISO del sistema operativo ya actualizado.

De la actualización de mayo poco queda por decir que no te hayamos contado ya a lo largo de estos meses. Los fallos de la misma empezaron a aparecer casi de inmediato, y a las pocas semanas de su publicación la lista de los mismos superaba todo lo imaginable, obligando a Microsoft a trabajar contrarreloj para acabar con todos esos problemas, y que los usuarios que ya se habían actualizado pudieran volver a usar sus sistemas con normalidad. Y sí, con los meses la mayoría de los problemas quedaron resueltos. Sin embargo, esto nos ha dejado con el sabor de boca de que las actualizaciones de Windows necesitan ser actualizadas.

Y no me extrañaría en absoluto que lo ocurrido con May Update haya puesto a no pocos usuarios en una situación en la que no tengan nada claro si actualizarse lo antes posible a 20H2 o, por el contrario, esperar un tiempo hasta confirmar que este pack de servicio arregla y mejora todo lo previsto, sin ocasionar nuevos problemas por el camino. Y que de esta experiencia, Microsoft haya tomado nota y decidido que prefiere actualizaciones de Windows fiables, aunque sean menos frecuentes.

Esto es lo que se puede deducir de lo publicado por Gizchina, y que afirma que la tradicional actualización primaveral de Windows 10 en 2021 podría retrasarse e, incluso, no llegar a producirse. Esto se basa en que, originalmente, la nueva plataforma Windows 10X pasaría a la fase RTM (Release to Manufacturers) en el otoño de 2020. Y para Windows 10 21H1, se prepararía una versión similar de RTM en la primavera de 2021. Sin embargo, el lanzamiento de Windows 10X se ha pospuesto y no veremos esta plataforma hasta abril-mayo de 2021. ¿Hablamos del final de las dos actualizaciones de Windows por año?

Según fuentes anónimas, esto sería consecuencia de que Microsoft ha decidido cambiar la frecuencia de las actualizaciones de Windows, pasando de dos a una por año, lo que permitiría a los desarrolladores dedicar más tiempo a cada actualización, un tiempo que les dará bastante más margen para el testeo y el control de calidad, algo que es lo que parece haber faltado en el ciclo de desarrollo de Windows 10 2004. Además, de este modo, con una gran actualización al año, se podría hacer que esta «luciera» mucho más, al estilo de lo que hace Apple cada año con MacOS X.

Así pues, la conclusión es que Microsoft lanzará la primera vista previa del nuevo Windows 10X para dispositivos de pantalla única en el segundo trimestre de 2021, y Windows 10X para dispositivos de pantalla dual más adelante. En la segunda mitad de 2021, Microsoft lanzará una importante actualización funcional, que sería la suma de las actualizaciones 21H1 y 21H2 de mantenerse el ciclo actual de actualizaciones de Windows.