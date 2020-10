Que en la lucha contra el coronavirus y la CoVid-19 no nos queda más remedio que el aprendizaje constante es algo que ya hemos aprendido, más o menos a la fuerza. Y que todas las pruebas, los ensayos y demás actividades que impliquen a personas que piensan mucho y cobran poco, son fundamentales para mejorar nuestras posibilidades de enfrentarnos a la pandemia. También es importante, eso sí, leer en profundidad y evitar el sensacionalismo, quedarse con los datos y, claro, el análisis de los expertos. Es la única vía sensata.

Y digo esto porque acabo de leer, al hilo de esta publicación en la BBC, que algunos medios no se cortan un pelo y afirman, incluso en titulares, que el coronavirus puede sobrevivir en la pantalla del móvil hasta 28 días. Un dato chocante y aterrador, que sin duda nos empujará a limpiar la pantalla del teléfono cada vez que lo utilicemos y, especialmente, sí entra en contacto con alguna otra persona. Y ojo, que me parece una medida adecuada, todo lo que sea prevenir riesgos es perfectamente aceptable.

No obstante, el punto en el que quiero introducir el matiz es en la persistencia del coronavirus en las superficies no porosas, como las pantallas de los smartphones (en las porosas, como por ejemplo los tejidos, se reduce a la mitad). Y es que es cierto que, en condiciones de laboratorio, los científicos han comprobado que el patógeno puede vivir hasta 28 días, sí, pero la clave está en lo que acabo de mencionar, «condiciones de laboratorio». Temperatura constante, no exposición a elementos como los rayos ultravioletas… Unas condiciones que poco o nada tienen que ver con aquellas a las que se enfrenta el coronavirus en el mundo real.

¿Y en qué se traduce esta diferencia? Pues en que los días se pueden convertir en horas, dando una noticia que aún así es interesante, porque este estudio prueba que la persistencia del coronavirus es bastante superior a la de, por ejemplo, el patógeno de la gripe. Y todo lo que sea saber más sobre el bicho, especialmente para la comunidad científica, es un paso adelante en la lucha contra el mismo.

El problema es que, cuando el común de la población lee titulares en los que se afirma que el coronavirus puede vivir hasta 28 días en la pantalla del móvil, se genera una psicosis innecesaria y que solo sirve para incrementar el, ya de por sí alto, nivel de preocupación de la población. Son titulares que solo sirven para asustar, no para informar, y que no van a provocar una mejora en la actitud general de la población. Eso sí, son más llamativos y generan más visitas, eso no lo puedo negar.

La clave, el punto con el que nos tenemos que quedar al saber de los resultados de este estudio, es que como ya se sospechaba el coronavirus sobrevive mejor en las superficies no porosas y, adicionalmente, que su nivel de persistencia es mayor que el de la gripe común. Esto nos debe llevar a ser más cuidadosos con, por ejemplo, compartir el smartphone o la tablet con otras personas, y limpiarlo siempre después de hacerlo. Que, por otra parte, es algo que yo creo que ya hacemos muchos, ¿no?