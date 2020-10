Among Us deja ver en la versión beta sus nuevas funciones

Con permiso de Genshin Impact y la segunda temporada de Fall Guys, Among Us parece estar resistiendo bien la dura competencia que le ha presentado el mes de octubre, y sigue estando en boca de jugadores, streamers, youtubers, etcétera, que al menos de momento no se han cansado todavía de la original y divertida propuesta del juego que, sin duda, fue la gran sorpresa del pasado mes de septiembre.

Buena parte de ello se debe, claro, a que su planteamiento hace que cada partida sea diferente, y que cuanto más conoces a las personas con las que lo has jugado (y más te conocen esas personas a ti, claro), sea más y más necesario mejorar las técnica de defensa (ya seas tripulante o impostor), aprendas a interpretar mejor todos las palabras del resto de la tripulación… Fall Guys es el juego que mejor va adaptando su nivel de dificultad al de los propios jugadores, ya que éste viene determinado por ellos. Y eso puede parecer un detalle menor, pero no lo es en absoluto.

No obstante, y como en cualquier otro título, los jugadores tarde o temprano terminan anhelando novedades, cambios, mejoras, etcétera, que aporten algo nuevo a la experiencia. Ya te contamos que Innersloth había decidido cancelar el desarrollo de Among Us 2 para centrarse en mejorar el juego actual, un movimiento tan poco común como admirable. Y según sabemos hoy por AOTF, las primeras novedades ya se han dejado ver en la beta pública, que está disponible en Steam para quienes deseen probarla.

Novedades de Among Us

La primera son los votos anónimos: ¿Cuántas veces los votos de una persona se convierten en un elemento incriminatorio más? Ahora será posible ocultar el sentido del voto en las reuniones de Among Us para que, por ejemplo, no te veas forzado a votar a tu compañero si eres uno de los impostores, con el fin de evitar que las sospechas recaigan sobre ti. Claro, que igual ocultar el voto también puede resultar sospechoso… tendrás que sopesar muy bien tus opciones en cada caso.

La segunda novedad, directamente relacionada con la jugabilidad de Among Us está relacionada con la barra de tareas. Acompañar a un tripulante para ver cómo completa una tarea y, automáticamente, sube dicha barra, suele ser un elemento exculpatorio que estrecha el cerco alrededor de los impostores. Con el fin de facilitar un poco su tarea, ahora se podrá configurar cuándo se actualiza la barra de tareas: como hasta ahora, si lo hace solo cuando se produzcan reuniones o, directamente, si no se actualiza nunca.

La tercera mejora está relacionada con la usabilidad, y es que Among Us ha ganado en accesibilidad para las personas daltónicas. Ahora en la prueba de los cables (la de mayor dificultad para este colectivo), la forma de los mismos es distinta en función del color de cada cable. Esto permitirá la rápida identificación de los pares independientemente de su color.