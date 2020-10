Chip A14 Bionic: ¿rendimiento desigual en iPhone y iPad?

El martes pasado con la presentación del iPhone 12, y hace unas semanas con la del iPad Air, el chip A14 Bionic se ha convertido en el responsable del rendimiento de los dispositivos más recientes de Apple (con permiso de los cada vez más inminentes Apple Silicon). Y esto, claro, ocasiona que estén bajo la lupa, y que las primeras unidades que van llegando al alcance de los usuarios sean probadas para realizar una valoración de su rendimiento. Y, claro, compararlo con el de otros integrados y dispositivos.

Lo normal, en estos casos, es comparar diferentes integrados, aunque cuando se da una circunstancia como la que he mencionado antes, la concurrencia en poco tiempo de dos dispositivos con el mismo chip, también tiene sentido compararlos entre sí. Y lo lógico, claro, sería que el rendimiento del mismo, en condiciones similares, fuera idéntico. Sorprendentemente, según sabemos hoy por GSMArena, el A14 Bionic no muestra el mismo rendimiento en un iPad Air que en un iPhone 12.

Esto se extrae de unos resultados publicados en AnTuTu, en los que el A14 Bionic ofrece mayor rendimiento en la tablet de nueva generación que en el smarphone presentado el martes. Y ante la posible duda, tanto el iPhone 12 como el iPad Air (2020) que se probaron tienen 4 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, por lo que la memoria no debería haber afectado los resultados. Ambas pantallas también funcionan a 60 hercios. Dicho de otra manera, no hay diferencias de hardware que justifiquen esa diferencia.

En el pasado, hemos visto versiones distintas de los conjuntos de chips de Apple utilizados en iPad Pros, por ejemplo, el A12X tenía dos núcleos extra grandes y una GPU más robusta. Pero hasta donde sabemos, este no es el caso con el nuevo Air y la serie iPhone 12, ambos usan el chipset estándar Apple A14 Bionic. Hay un Apple A14X en camino, pero ese chip está destinado a los nuevos MacBooks. Por lo tanto, las puntuaciones de AnTuTu sugieren que el chipset del iPhone 12 está desacelerado.

Ahora bien, ¿cuál es la razón de ello? ¿Por qué un fabricante diseña un Soc como el A14 Bionic para, a posteriori, disminuir su rendimiento en alguno de los dispositivos en los que lo monta? ¿Quizá por problemas de calor? ¿De consumo? ¿Algún problema de diseño de última hora? No se me ocurren otras muchas razones, la verdad, así que me gustaría mucho saber tu opinión? ¿Por qué piensas que Apple puede haber penalizado el rendimiento del A14 Bionic en el iPhone 12? ¿Qué explicación le ves tú?