Xbox: los juegos de Bethesda podrían no llegar a PS5

Desde que Microsoft compró Zenimax, una de las principales dudas ha sido si Microsoft emplearía esta compra a favor de Xbox y, por lo tanto, en contra de Sony. Una disyuntiva en la que, como ocurre casi siempre, tiene pinta de que la decisión final se tomará en base a los números. Más concretamente los relacionados con el retorno de la enorme inversión efectuada por Microsoft para hacerse con la propiedad de Bethesda, Id Software y Obsidian, un total de 7.500 millones de dólares.

Y hoy leemos, en TweakTown, que Phil Spencer, máximo responsable de la plataforma de juegos de Microsoft, confirma que la llegada de los títulos de Bethesda a PS5 es una prerrogativa que corresponde exclusivamente a la compañía, no una decisión que pueda venirle impuesta por terceros. Así, volvemos a ver como factible la posibilidad de que algunos de los grandes títulos de las tres compañías lleguen a PC y a Xbox, pero no a la consola de Sony.

«Este trato no se hizo para quitarle juegos a otra base de jugadores de esa manera. En ninguna parte de la documentación que reunimos estaba: ‘¿Cómo podemos evitar que otros jugadores jueguen estos juegos?’ Queremos que más personas puedan jugar, no menos personas que puedan jugar […] Pero también diré… cuando pienso en dónde va a jugar la gente y la cantidad de dispositivos que teníamos, y tenemos xCloud y PC y Game Pass y nuestra base de consola. No tenemos que enviar esos juegos a ninguna otra plataforma que no sea la que apoyamos para que el trato funcione para nosotros.»

Entonces, ¿qué es lo que hará Microsoft? ¿Optará por maximizar las ventas de los títulos, haciéndolos accesibles para todas las plataformas, o aprovechará para reforzar su catálogo de exclusivos (uno de sus puntos débiles frente a Sony), haciendo que solo estén disponibles para Xbox y PC? Adicionalmente, esto también supondría un importante refuerzo para Game Pass, un modelo del que hace solo unos días nos planteábamos su viabilidad.

Obviamente, la clave está en el esfuerzo que Microsoft esté dispuesta a soportar para intentar decantar la balanza de la próxima generación del lado de Xbox. A corto plazo, no cabe duda de que mantener los títulos en todas las plataformas generaría más ingresos para Microsoft, pero ignorar el mar de fondo de la guerra de la nueva generación sería, desde un punto de vista puramente económico, un tanto cortoplacista. Y el caso es que, con Xbox, Microsoft lleva años apostando al largo plazo, y sería extraño que ahora, a estas alturas, cambiara de actitud.

Ahora bien, ¿qué significaría que los títulos de Bethesda & Cia. solo llegarán a PC y Xbox? Pues sin duda alguna una mala noticia para los jugadores. Todo lo que sea obligar a los usuarios a optar por una plataforma u otra para disfrutar de determinados contenidos es hacer un poco más pequeño el mercado. Y siempre que menciono esto, hay quién me dice que es lo mismo que ocurre con Netflix, HBO, etcétera, pero no es así. Para asemejarlo, tendría que ocurrir que cada uno de estos servicios solo funcionara en los televisores de determinados fabricantes.