Los juegos online presentan una diferencia muy importante frente a los juegos en local, y es que su rendimiento, y por tanto la experiencia de uso que vamos a disfrutar, depende de dos grandes claves: el rendimiento en bruto que ofrece nuestro equipo o consola, y la velocidad, calidad y estabilidad de nuestra conexión a Internet.

Esto quiere decir que tener un PC o una consola muy potente no garantiza que tus juegos online vayan a funcionar correctamente. De nada sirve tener un PC de última generación para mover juegos online si nuestra conexión tiene una alta latencia, una velocidad por debajo del mínimo necesario o una estabilidad muy pobre.

Obviamente, también ocurre lo mismo a la inversa, si no cumplimos los requisitos a nivel de hardware no podremos mover de forma óptima los títulos que queramos ejecutar. Potencia y conexión a Internet son, por tanto, dos pilares básicos cuya importancia es indiscutible si queremos disfrutar de nuestros juegos online favoritos.

Juegos online: ¿es verdad que solo puedo jugar bien por cable?

Como hemos dicho al principio del artículo, los juegos online necesitan disponer de una buena conexión a Internet para ofrecer una experiencia óptima. No es necesario contar con una velocidad de conexión muy elevada, pero sí que es fundamental que esta sea estable y de calidad.

Todo esto tiene una explicación, y es que cuando jugamos online no se realizan operaciones que consuman grandes cantidades de ancho de banda en periodos cortos de tiempo, pero sí que se llevan a cabo movimientos de ida y vuelta de forma ininterrumpida que deben completarse en el menor tiempo posible para que no tengamos problemas.

Vamos profundizar un poco en este asunto para que lo entiendas a la primera. Cuando estás jugando en línea y realizas, por ejemplo, la acción de disparar a un enemigo, se envía la acción desde tu PC al servidor de destino que se encarga de gestionar el modo online del juego al que estás conectado. Dicho servidor analiza la acción, y envía una señal de vuelta a tu equipo y al del jugador al que has atacado en el juego.

Todo ese proceso conlleva el envío y la recepción de una serie de paquetes, una tarea que debe completarse dentro de unos márgenes de tiempo determinados. Si nuestra conexión no es estable y se pierden paquetes, o si no tiene una buena calidad y tenemos retrasos (latencia) en el envío de los mismos, nuestras acciones se realizarán con retraso, y puede que acabemos viviendo todo el juego en diferido. En casos extremos lo normal es que se pierda por completo la conexión.

Para asegurar una buena experiencia, algunos jugadores creen que solo es viable recurrir a una conexión cableada, es decir, que lo mejor es conectar el router a nuestro equipo (PC, consola, portátil, étc) mediante cable, ya que se trata de una opción más estable que no se ve afectada por problemas como la distancia y las interferencias del entorno.

Es cierto que una conexión Wi-Fi puede perder calidad y estabilidad fácilmente si encuentra obstáculos o si tiene que recorrer grandes distancias, y que lo mejor es recurrir, siempre que podamos, a una conexión cableada. Sin embargo, las conexiones Wi-Fi 5 han reducido el problema de las interferencias y de la pérdida de estabilidad, incluso en distancias relativamente «grandes», y se han convertido en una buena opción para disfrutar de nuestros juegos online favoritos en aquellos casos en los que no podemos tirar de cable.

Puedo aseguraros, por experiencia propia, que disfrutar de juegos online mediante Wi-Fi es una opción perfectamente viable, siempre que se cumplan tres condiciones mínimas:

No debemos estar demasiado lejos del router.

Tampoco deben haber muchos obstáculos entre nuestro equipo y el router.

Es importante utilizar la banda de 5 GHz (Wi-Fi 5) para minimizar el impacto de las interferencias.

En mi caso, tengo un PC conectado al router mediante cable y una PS4 conectada al router mediante Wi-Fi AC, y no he tenido el más mínimo problema. Es cierto que las velocidades de descarga que registro en el PC son más elevadas, pero todos los juegos que he disfrutado en modo online en mi PS4 han funcionado a la perfección, sin retrasos y sin problemas de estabilidad.

