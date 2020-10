Microsoft sigue instalando aplicaciones sin permiso en Windows 10

Hace apenas un par de días que publicamos un extenso artículo sobre la instalación automática de aplicaciones web progresivas de Office en Windows 10. Un artículo cuya lectura te recomiendo, si es que todavía no has pasado por él, porque aunque el arranque lo da el llamativo movimiento de Microsoft, el fondo del mismo trata sobre la tecnología tras este tipo de aplicaciones, cada vez más comunes en todo el arco de sistemas operativos de PC y móvil.

A grandes rasgos, el artículo explica cómo «Microsoft está probando las aplicaciones web progresivas correspondientes a la suite Office desde su nuevo navegador Edge Canary. La prueba (instalación automática sin intervención del usuario) se está realizando de manera selectiva para un grupo de probadores del canal Insider de Windows 10». Así introduce el asunto, para pasar rápidamente a lo más interesante, que es la tecnología de estas aplicaciones web.

Es interesante, porque los grandes desarrollos de aplicaciones se están dando ahí, en la web, y no es una tendencia menor. Aunque por cuestiones de rendimiento e integración las aplicaciones nativas siguen siendo la mejor opción, muchas desarrolladoras se están moviendo a la nube, por el sencillo motivo de que cuesta menos crear y mantener aplicaciones para una sola plataforma, que hacerlo para varias; y las tecnologías web están avanzando de manera constante.

Creo que es importante apuntar al fondo, porque es donde está lo mollar. Sin embargo, el artículo señalaba un dato que es mucho menos enecdótico de lo que se daba a entender, y es que la instalación de esas aplicaciones no se está dando solo a través del canal Insider o de Microsoft Edge Canary, sino en Windows 10 normal con Microsoft Edge normal, según denuncian numerosos medios y usuarios a lo largo y ancho de Internet.

Y lo que es peor: se trata de actualizaciones forzadas, de las que no te puedes escapar y que Microsoft implantó para hacer llegar cuanto antes los parches de seguridad del sistema a los usuarios, pero que ahora utiliza para instalar aplicaciones que nadie ha pedido, sin dar la oportunidad si quiera de rechazarlas. Son las mismas malas artes que emplearon para ‘promocionar’ el nuevo Edge y que demuestran que Microsoft sigue sin hacer las cosas bien.

Hay que destacar que las aplicaciones web progresivas apenas ocupan espacio en disco, pues consisten básicamente en enlaces directos a las aplicaciones web que el navegador de turno abre en instancias independientes, pero que el sistema pida reiniciar para instalar esto es más sangrante si cabe, por no decir que es de lo más cutre, además de intrusivo.

En The Verge lo califican como «la prueba más reciente de que no eres dueño de tu ordenador con Windows 10» y tienen razón, aunque en honor a la verdad, si estás usando Windows 10, seguramente habrás tenido que aceptar las condiciones de uso, con las que Microsoft se cubre para seguir haciendo esta clase de atropellos. Así que no me culpes por terminar esta entrada recomendando Linux, porque… Esto con Linux no pasa (y sigues pudiendo usar Office en línea).