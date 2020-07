Microsoft ha vuelto a las malas artes con el nuevo Edge

Hace unos días que hablábamos del nuevo Microsoft Edge y no para bien, aunque hasta ahora ese había sido el tono predominante al tratar sobre el nuevo navegador web de Microsoft. Y es que Microsoft ha hecho un muy buen trabajo con Edge (dejando a un lado lo pernicioso para con la privacidad que tiene, pues para quien ya usa Windows 10 es solo una cucharada más de lo mismo).

Hablábamos del nuevo Microsoft Edge en términos poco halagüeños, digo, y la razón no era otra que la del terrible proceder del navegador en lo que a la importación de datos se refiere. Porque cuando abres por primera vez el navegador… Perdón, cuando el navegador se abre él solo por primera vez, pidiéndote que lo hagas el predeterminado y sugiriéndote importar tus datos desde otros navegadores… Es como el tipo ese que te encuentras por la calle y te pide unos euros para coger el autobús, pero antes de que le respondas ya te los ha cogido de la cartera.

Tal cual: por eso el titular del otro día no gusto mucho a algunos, a pesar de que fuera tristemente preciso. Decía un comentario que «robar es apropiarse de algo sin consentimiento del propietario» y que no entendía que tenía que ver eso con lo que hace Microsoft Edge al importar datos… Pero es que es eso exactamente lo que hace: se apropia de los datos guardados en otros navegadores y solo cuando le has dejado terminar el proceso y le indicas que no quieres realizar la importación, los elimina… ¿sin haberlos sincronizado antes a la nube? Quién sabe.

Sin embargo, esta no es la única actitud dolosa que está teniendo Microsoft con el nuevo Edge. Una de las últimas actualizaciones del sistema (Windows 10 2004, pero también otras menores en versiones anteriores) está intentando hacer tragar al usuario con el navegador al viejo estilo mafioso de los de Redmond, lo cual es tan penoso como torpe, cuando lo cierto es que por primera vez en muchos años pueden presumir de una aplicación que ofrece un valor que compite con lo mejor en su categoría y que, por lo tanto, se promociona en positivo por sí sola.

A Windows 10 update forces a full screen @MicrosoftEdge window, which cannot be closed from the taskbar, or CTRL W, or even ALT F4. You must press «get started,» then the X, and even then it pops up a welcome screen. And pins itself to the taskbar. pic.twitter.com/mEhEbqpIc7

— Taran Quarantino (@TaranVH) July 2, 2020