Samsung Exynos 9925, ¿será el primer SoC con GPU de AMD?

Puede parecer un poco pronto todavía para hablar del futuro SoC Samsung Exynos 9925, y lo mismo podemos decir del Exynos 9855. Y es que, si revisamos las comunicaciones de la tecnológica coreana, no hay ninguna referencia a los mismos y, lo que es más, seguramente todavía tardarán un tiempo en «dejarse ver» e, incluso, en ser anunciados oficialmente. Sin embargo, es interesante empezar a hablar de ellos, puesto que de la mano del 9925 puede venir un importante salto para la plataforma de chips de Samsung.

Pero empecemos por el principio. La primera referencia al Exynos 9925 la encontramos en un tweet de Ice Universe, un popular filtrador que, tras dar un repaso a los últimos integrados de Samsung, afirma lo siguiente: «Now, Samsung is developing Exynos9855 and Exynos9925, the latter may be a processor with AMD GPU«. Un movimiento que, de confirmarse, haría todavía más interesantes los chips de Samsung en su batalla contra los Snapdragon de Qualcomm.

No es ninguna sorpresa que Samgung lleva ya tiempo esforzándose por mejorar el rendimiento de sus Exynos, especialmente después del fiasco de la generación actual, y los resultados de dichos trabajos los podemos encontrar en algún benchmark reciente. La generación de 2021 podría suponer el empate en lo referido a rendimiento y prestaciones (especialmente si Samsung consigue solucionar sus problemas con Cortex-X1), y tener preparado un golpe de efecto en 2022 con el Exynos 9925.

As we all know

Exynos9830=Exynos990, Exynos9840=Exynos2100,

Now, Samsung is developing Exynos9855 and Exynos9925, the latter may be a processor with AMD GPU pic.twitter.com/LixFZNBNXD — Ice universe (@UniverseIce) October 15, 2020

Y sí, el punto clave de dicho golpe sería prescindir de las GPU Mali, para que su lugar sea ocupado por procesadores gráficos diseñados por AMD, en respuesta a los SoC que cuentan con la tecnología de NVIDIA mediante Tegra. No es nuevo el rumor de un Exynos con GPU ATI Radeon, en realidad ya te hablamos de ello hace unos meses, y en aquel momento cabía la posibilidad de que el salto de Mali a Radeon llegara para el Galaxy S21. Sin embargo, y salvo sorpresas de última hora, de momento todo apunta a que no veremos este cambio hasta 2022 de la mano del Exynos 9925.

Lo que sí que resulta cada vez más evidente es que este cambio se va a producir, Mali ya ha dado de sí todo lo que podía (y podríamos decir lo mismo de Adreno) en la gama alta, donde de momento Tegra parece ser quién tiene más que decir. Sin embargo, y tras el acuerdo de colaboración suscrito entre AMD y Samsung, con la posibilidad de una GPU Radeon en los SoC de gama alta, puede que 2022 sea un año de lo más interesante para lo referido al apartado gráfico de smartphones y tablets. Y seguramente no sepamos del Samsung Exynos 9925 hasta el segundo semestre de 2021, pero yo ya tengo ganas de empezar a saber más.