Samsung está acelerando el desarrollo de su nueva generación de móviles inteligentes y sus nuevos tope de gama podrían llegar antes de lo previsto, a comienzos del próximo año. Si ayer veíamos el Galaxy S21, hoy nos llega información de diseño y características del modelo superior de la serie: Galaxy S21 Ultra.

Galaxy S21 Ultra, pantalla

A diferencia de la versión estándar el Galaxy S21 Ultra contará con una pantalla curva que por las imágenes filtradas se estima unas dimensiones de 165,1 x 75,6 x 8,9 mm para un tamaño de pantalla entre las 6,7 y las 6,9 pulgadas insertada en un chasis de vídrio y metal.

Es seguro que el panel multitáctil contará con tecnología AMOLED, pero frente a lo que se especulaba no vemos ninguna inserción para alojar el lápiz óptico S Pen habitual en la serie Note. Ello no quiere decir que Samsung no lo soporte y lo venda por separado.

Galaxy S21 Ultra, cámaras

Vemos una pequeña perforación en la pantalla para alojar el sensor de la cámara frontal para autofotos lo que indica que la nueva tecnología de cámara bajo pantalla que nos libre de muescas, gotas de agua y ‘agujeros’ tendrá que esperar a las siguientes generaciones de terminales de Samsung.

Sí habrá novedades en la cámara principal. Y con un diseño singular a modo de gran «joroba» que parece extenderse desde el propio chasis metálico. Según el filtrador, el tamaño de la protuberancia de la cámara del Galaxy S21 Ultra doblará la del tamaño del S21 estándar. Vemos cuatro sensores distintos junto a un flash LED. No se ha facilitado información precisa sobre su configuración, pero se especula con dos lentes telefoto-periscopio. Es seguro que Samsung ofrecerá una alta capacidad para funciones de fotografía y vídeo.

Galaxy S21 Ultra, hardware interno

El Galaxy S21 Ultra estrenará el chipset móvil Snapdragon 875. Será lo más potente de Qualcomm para arrancar el próximo año, aunque se espera que Samsung tenga desarrollo propio, un Exynos 2100 que se espera sea capaz de competir con garantías en rendimiento con cualquier fabricante. Damos por seguro el soporte para redes 5G y generosas raciones de memoria RAM y almacenamiento.

Galaxy S21 Ultra, disponibilidad

Suspendido el congreso mundial de móviles hasta el verano, Samsung tiene pocos motivos para esperar a marzo para lanzar sus próximos buques insignias y todo el tiempo que pueda adelantar será positivo para competir con los iPhone 12. Se rumorea una comercialización efectiva en el mes de enero e incluso una presentación de la serie que podría producirse en plenas navidades.