Las baterías de los iPhone 12 son más pequeñas de lo esperado

La capacidad de las baterías de los iPhone 12 han salido a la luz en los vídeos que están apareciendo con el desempaquetado (y disección) de los nuevos terminales de Apple en los países donde se ha comercializado. Y puede sorprender su pequeño tamaño respecto a otros smartphones.

Apple no ofrece datos concretos de las baterías que instala en el listado de especificaciones, si no que establece una estimación de la autonomía de cada modelo. Ciertamente, en la práctica, el tiempo de uso es lo que más interesa al consumidor y la firma de Cupertino tiene un largo historial para sacar «más por menos».

Baterías de los iPhone 12

La capacidad de las baterías de las cuatro versiones de los nuevos smartphones de Apple estarían bastante por debajo de la media que instalan actualmente los fabricantes de Android y muy lejos de la que ofrecen los terminales de gama alta con los que compiten.

Según la información (repetimos, oficiosa, porque Apple no las revela) son las siguientes:

iPhone 12 mini: 2.227 mAh

iPhone 12: 2.815 mAh

iPhone 12 Pro: 2.815 mAh

iPhone 12 Pro Max: 3.687 mAh

La historia se repite de otras generaciones de smartphones de Apple. La compañía confía en la integración del hardware y la optimización del sistema iOS y el software para lograr aumentar la autonomía sin tener que montar baterías de mayor capacidad y con ello aumentar el peso, grosor y costes de los terminales.

Tendremos que esperar a las pruebas independientes para comprobar hasta donde llega la autonomía de los nuevos iPhone, pero sorprende la gran diferencia con la plataforma Android. Ayer, en el lanzamiento de los nuevos Huawei Mate 40, vimos como el modelo estándar incluía una batería de 4.200 mAh, mientras que el modelo Pro elevaba la capacidad a 4.400 mAh.

Solo es un ejemplo porque la media en Android es bastante superior y hay terminales que superan los 5.000 mAh en todos los rangos de mercado. No hay que recordar que la batería es un componente fundamental en cualquier dispositivo móvil y en particular en un smartphone, toda una computadora en miniatura, cada vez más grande y potente, donde la autonomía no ha mejorado en el grado de otras características.