Edward Snowden, el antiguo empleado de la CIA que destapó los programas de espionaje masivos de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), ha conseguido la residencia permanente en Rusia, según ha informado su abogado a la agencia de noticias estatal RIA Novosti.

Edward Snowden consiguió «refugio» temporal en Rusia hace años, después de un paso previo por Hong Kong tras la divulgación pública en 2013 de información clasificada en uno de los mayores escándalos que se recuerdan contra el derecho a la privacidad.

El gobierno ruso le otorgó asilo a base de permisos de residencia y el consultor había solicitado una nueva prórroga del que caducaba la pasada primavera. El procedimiento se estancó debido a la pandemia del COVID y ahora parece que se ha aprobado de manera permanente.

Edward Snowden: un valiente, para la mayoría

Un traidor para unos pocos (los que espían a todo lo que se mueve) y un héroe para el resto del planeta, Snowden está reclamado en Estados Unidos por espionaje y robo de propiedad gubernamental por publicar documentos clasificados de alto secreto sobre varios programas de la NSA, incluyendo los de vigilancia masiva PRISM, que incluía el acceso a los servidores centrales de nueve grandes tecnológicas estadounidenses: Microsoft Corp, Yahoo Inc, Google Inc, Facebook Inc, PalTalk, AOL Inc, Skype, YouTube y Apple Inc.

Aunque un tribunal federal estadounidense dictaminó que el programa de espionaje de las comunicaciones que llevó a cabo la NSA era inconstitucional, lo calificó como “casi orwelliano” y citó el horror que produciría en el ‘padre’ de la constitución estadounidense, James Madison, el enterarse que el gobierno estaba invadiendo la libertad de los ciudadanos de esta manera, los cargos contra Snowden se mantienen.

Y se han ampliado. En 2016, el Congreso de los Estados Unidos publicó un informe que decía que Snowden había estado en contacto con funcionarios de inteligencia rusos desde su llegada al país, una afirmación que el consultor negó.

En una entrevista reciente, Edward Snowden aseguró estar dispuesto a regresar a Estados Unidos si se le garantizaba un juicio justo. «Ese es el objetivo final. Pero si voy a pasar el resto de mi vida en prisión, la única exigencia fundamental a la que todos debemos estar de acuerdo es que al menos tenga un juicio justo. Y eso es lo único que el gobierno se ha negado a garantizar porque no proporcionarán acceso a lo que se llama una defensa de interés público».

«No estoy pidiendo un desfile. No estoy pidiendo un perdón. No estoy pidiendo un pase. Lo que estoy pidiendo es un juicio justo. Y ese es el resultado final que cualquier estadounidense debería exigir», declaró. Mejor que se quede en Rusia porque los cargos pueden suponer la pena de muerte en algunos estados.