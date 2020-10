Has leído bien: Internet Explorer ejecutará automáticamente Microsoft Edge en sitios incompatibles. Es decir, no hablamos del modo de compatibilidad que incluye Microsoft Edge, ese que sirve precisamente para evitar que los millones de despistados -afortunadamente, cada vez son menos- que todavía utilizan el viejo navegador web de los de Redmon no tengan la necesidad de seguir haciéndolo. No.

Hablamos de Internet Explorer y de quienes siguen utilizándolo, a pesar de estar totalmente desfasado. Para todos ellos Microsoft prepara un cambio que puede que no les guste, pero con el que tendrán que vivir: a partir de ahora, cuando entren en un sitio incompatible con el navegador, se ejecutará automáticamente Microsoft Edge para mostrarlo correctamente.

En esencia, cuando Internet Explorer detecte que una página es incompatible con sus tecnologías, comprobará si Microsoft Edge se encuentra instalado en el sistema y abrirá en él la página, notificando al usuario del problema y cerrando Internet Explorer, a menos que este tenga otras pestañas abiertas. Sucederá de una manera similar a como lo ilustra la siguiente imagen.

Por supuesto, hay un requisito indispensable para cumplir con dicho funcionamiento, y es el de tener Microsoft Edge 87 o superior instalado, lo cual no debería suponer un contratiempo si se mantiene el sistema bien actualizado. Si te fijas en la imagen, hay otro dato más a tener en cuenta: la migración de todo el historial y las preferencias el navegador.

Esto último se puede evitar desmarcando la casilla de rigor, pero si eres de los que le da al siguiente sin mirar…

Seguramente habrá quien pueda considerar que esto se parece mucho al «robo de datos» que impunemente realiza el nuevo navegador de Microsoft, pero no tendría razón en este caso, porque la migración se puede rechazar antes del proceso, y no después. E incluso habrá a quien recuerde las «malas artes» de las que hace gala Microsoft para promocionar a Edge. Pero tampoco.

La estrategia es ciertamente agresiva, pero por una vez hay que darle ánimos a Microsoft para que la ponga en práctica sin miramientos, porque si es malo forzar al usuario en una dirección, peor es permitirle navegar hacia el abismo. Dicho lo cual, falta también que Microsoft se ponga las pilas con el modo de compatibilidad con Internet Explorer en Edge.

En otro orden de cosas, hay que recordar que tanto Internet Explorer como el Microsoft Edge original tienen el fin del soporte programado para el año que viene; y por otro lado, el nuevo Microsoft Edge ya está disponible para Linux. ¡Qué cosas!