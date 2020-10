Los ‘streamers’ deberían pagar a los desarrolladores, sostiene un creativo de Stadia

¿Deberían pagar los streamers de videojuegos a las desarrolladoras de estos por transmitir sus contenidos a través de Internet? La opinión de Alex Hutchinson, director creativo de Google Stadia Montreal es que sí. Lo exponía en Twitter y, por supuesto, la discusión no tardaba en estallar. Es una cuestión que, sin embargo, se presta al debate, a pesar de que la realidad se impone.

«Los streamers preocupados por la retirada de su contenido por utilizar música que no han pagado deberían estar más preocupados por el hecho de emitir juegos por los que tampoco han pagado. Esto se terminará una vez los editores decidan hacerlo cumplir«, soltaba Hutchinson y como es evidente, por pagar no se refería al contenido en sí, sino a los derechos para poder retransmitirlo.

«La verdad es que los streamers deberían pagar a los desarrolladores y editores por los juegos que retransmiten. Deberían comprar una licencia como en cualquier negocio real y pagar por el contenido que utilizan«, sentenciaba Hutchinson. Y la marabunta se le echó encima con todo tipo de argumentos en contra, aunque también hubo quien quiso entender su postura, que no es tan excéntrica como pudiera parecer.

Streamers worried about getting their content pulled because they used music they didn’t pay for should be more worried by the fact that they’re streaming games they didn’t pay for as well. It’s all gone as soon as publishers decide to enforce it.

