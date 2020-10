Call of Duty: Mobile celebra su primer aniversario superando los 300 millones de descargas

Aunque la novedad más actual de Activision Blizzard en el campo de los free to play multiplataforma pasa por Call of Duty: Warzone, el cual lleva también una gran marcha en lo que a descargas y popularidad se refiere, el verdadero asalto a los móviles se dio un tiempo antes con Call of Duty: Mobile, que hace poco cumplió su primer aniversario.

Call of Duty: Mobile cumple su primer año de actividad, además, contando más de 300 millones de descargas, según ha revelado el responsable del juego, Matt Lewis en un vídeo conmemorativo publicado en Twitter. «Les dimos a los jugadores la oportunidad de iniciar Call of Duty gratis en cualquier momento que quisieran en casi cualquier parte del mundo. Desde entonces, más de 300 millones de personas han descargado el juego«, se congratula.

«It feels fantastic to be able to offer fun, free entertainment to millions.» With more than 300 million downloads, it has been an incredible first year for @PlayCODMobile. pic.twitter.com/oksx25RPWO — Activision Blizzard (@ATVI_AB) October 22, 2020

A diferencia de Call of Duty: Warzone, que para entendernos es un tipo Battle Royale con el que intentar competir con fenómenos como el de Fornite, Call of Duty: Mobile es una iteración del modo multijugador clásico, el cual sigue gustando y mucho, exclusivo para Android e iOS y también bajo el modelo de free to play, que no es exactamente lo mismo que gratuito.

En todo caso, Call of Duty: Mobile está disponible para descargar y jugar gratis y aunque carece del tirón de los títulos principales de la franquicia, está siendo un éxito moderado para Activision Blizzard para el que se lanzan novedades mensuales y con el que cada vez disfruta más gente, como avalan los más de 300 millones de descargas que acumula el juego.