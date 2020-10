Todo tiene un final, hasta el universo lo tendrá, así que la despedida de Minecraft de las cuentas de Mojang es, solo, una muestra más de que todo en este mundo tiene fecha de caducidad. Nos guste o no nos guste, nos parezca bien o mal, todos los jugadores de Minecraft que nos dimos de alta en su momento en Mojang (todos los que lo hicieron antes de que fuera adquirida por Microsoft, y también hasta un tiempo después de esta operación), viviremos este cambio en los próximos meses, en los que tendremos que migrar nuestra cuenta de Mojang a una de Microsoft.

Para quien no tenga demasiado claro de qué estoy hablando e, incluso, para los jugadores de Minecraft que no tengan claro si su cuenta de usuario es de Mojang (las que se han de migrar) o de Microsoft (el destino final de todas), la clave para distinguirlas es muy sencilla: ¿tú nombre de usuario es un nombre, o una dirección de correo electrónico? En el primer caso, tienes una cuenta de Mojang, en el segundo, tu cuenta ya es de Microsoft.

En el primer caso, es decir, si tienes cuenta de Mojang y te corresponde migrar, de momento no te preocupes demasiado. La compañía dividirá a toda la comunidad en bloques, e irá enviando emails a los mismos (no todos al mismo tiempo, claro, la idea es que sea una evolución progresiva), en los que se explicarán los pasos que hay que dar para migrar las cuentas. Aunque todavía no se conocen los pasos exactos del proceso, cabe entender que será posible tanto crear una nueva cuenta (para usuarios que no tengan) como trasladar toda la información a una cuenta ya existente.

En la publicación oficial en la que informan sobre este cambio, encontramos las razones para este cambio:

Mayor seguridad para las cuenta con autenticación de dos factores (2FA). Además, esto eliminará el actual sistema de preguntas de seguridad que, en muchos casos, termina siendo más una limitación que una medida de seguridad.

Unificación de todos los juegos de Minecraft para PC en una misma cuenta. Actualmente, eso es Minecraft y Minecraft Dungeons, pero ya es sabido que Mojang trabaja en nuevos proyectos.

Controles parentales mejorados.

Posibilidad de bloquear tanto peticiones de amistad como mensajes en el chat.

Por si te lo estás preguntando, se trata de un cambio obligatorio, es decir, los usuarios que cumplido el plazo no hayan migrado sus cuentas de Mojang a Microsoft, no podrán jugar a Minecraft. Este es, sin duda, el punto que más ha dado que hablar. Y es que, si bien tiene lógica y es comprensible, también es indudable que muchos jugadores de Minecraft no tienen otra relación con Microsoft que este juego, y no quieren tener que crearse una cuenta solo para poder seguir jugando.