OnePlus 8T, análisis: nuevas mejoras en un móvil que ya era bueno

OnePlus sigue renovando sus terminales, su objetivo es que sus móviles incorporen las últimas novedades tecnológicas, útiles, del mercado. Cada nueva característica que se incorpora a sus modelos está pensada para que los smartphone de lo mejor de sí. Esta es la razón por la que, en esta ocasión, solo han renovado el modelo 8 y no el 8Pro, ya que el 8Pro ya es un modelo tope de gama con poco margen de mejora.

Especificaciones

Dimensiones: Altura: 160,7 mm Ancho: 74,1 mm Grosor: 8,4 mm Peso: 188g

Altura: 160,7 mm Ancho: 74,1 mm Grosor: 8,4 mm Peso: 188g Pantalla : Tamaño: 6,55 pulgadas (medido diagonalmente de esquina a esquina) Resolución: 2400 x 1080 píxeles 402 ppi Relación de aspecto: 20:9 Tipo: Fluid AMOLED de 120 Hz Compatible con sRGB, Display P3 Cristal frontal: Corning Gorilla Glass

: Rendimiento: Sistema operativo: OxygenOS basado en Android 11 CPU: Qualcomm Snapdragon 865 Chipset 5G: X55 GPU: Adreno 650 RAM: 8 GB/12 GB LPDDR4X

Almacenamiento : 128 GB/256 GB UFS 3.1 2-LANE

: 128 GB/256 GB UFS 3.1 2-LANE Batería : 4500 mAh (2S1P 2250 mAh, no extraíble). Warp Charge 65 (10V/6.5A)

: 4500 mAh (2S1P 2250 mAh, no extraíble). Warp Charge 65 (10V/6.5A) Cámara : Cámara principal: Sensor: Sony IMX586; Megapíxeles: 48; Tamaño de píxel: 0,8 µm/48 MP, 1,6 µm/12 MP cuatro en uno; Cantidad de lentes: 6P; OIS: Sí; EIS: Sí; Apertura: f/1,7 Lente ultra gran angular: Megapíxeles: 16. Apertura: f/2,2. Campo de visión: 123° Lente macro. Megapíxeles: 5 Lente monocromática: Megapíxeles: 2 Flash: Kaksi LED-salamavaloa Autoenfoque: Autofocus múltiple (PDAF+CAF) Vídeo: Vídeo 4K a 30/60 fps; Vídeo 1080p a 30/60 fps; Super Slow Motion: Vídeo 1080p a 240 fps, vídeo 720p a 480 fps; Time-Lapse: 1080p a 30 fps, 4K a 30 fps Cámara frontal: Sensor: Sony IMX471; Megapíxeles: 16; Tamaño de píxel: 1,0 µm; EIS: Sí; Apertura: f/2,4; Vídeo a 1080p a 30 fps

: Conectividad: LTE/LTE-A 4×4 MIMO, compatible con hasta DL Cat 20/UL Cat 18 (2.0Gbps /200Mbps), dependiendo del soporte del operador Banda: GSM: B2, 3, 5, 8; WCDMA: B1, 2, 4, 5, 8, 9, 19; LTE-FDD: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66; LTE-TDD: B34, 38, 39, 40, 41, 42; 5G NSA: N1, 3, 7, 28, 41, 78; 5G SA: N41, 78; MIMO: LTE: B1, 3, 7, 38, 41; NR: N1, 3, 7, 78; Wi-Fi; 2×2 MIMO, compatible con 2.4G/5G, admite WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Bluetooth 5.1, soporta aptX, aptX HD, LDAC y AAC; NFC Posicionamiento: GPS (L1+L5 Banda Dual), GLONASS, Galileo (E1+E5a Banda Dual), Beidou, A-GPS

Sensores : Sensor de huella digital en pantalla; Brújula electrónica; Sensor de luz ambiente; Sensor de proximidad; Núcleo de sensor; Sensor de parpadeo

: Sensor de huella digital en pantalla; Brújula electrónica; Sensor de luz ambiente; Sensor de proximidad; Núcleo de sensor; Sensor de parpadeo Puertos : USB 3.1 GEN1 Tipo-C Admite auriculares estándar Tipo-C; Dual nano-SIM

: USB 3.1 GEN1 Tipo-C Admite auriculares estándar Tipo-C; Dual nano-SIM Audio : Altavoces estéreo; Cancelación de ruido; Dolby Atmos

: Altavoces estéreo; Cancelación de ruido; Dolby Atmos Precio: versión 8 GB + 120 GB de almacenamiento: 599€

Diseño

El OnePlus 8T está disponible en nuevos colores: Aquamarine Green y Lunar Silver. El diseño Aquamarine Green, que es el que hemos probado, proporciona una superficie brillante que deja significativamente menos huellas en el reverso de vidrio; por su parte, el diseño Lunar Silver ofrece un acabado mate gracias al cristal pulido.

De este terminal destaca, con respecto a otros modelos de OnePlus, la disposición de las cámaras en dos hileras remarcadas en la esquina superior izquierda. Una disposición de cámaras que ya hemos visto en otros modelos como iPhone, Samsung o Xiaomi. En lo demás continua con las líneas generales de OnePlus, conserva su botón rocket en el lateral derecho que nos permitirá silenciarlo, poner la vibración o volver a activar el sonido, en un solo movimiento. Debajo se encuentra el botón de bloqueo y en el lateral izquierdo tenemos los botones de volumen.

La cámara frontal es una sola lente y se encuentra incrustada en la esquina superior izquierda de la pantalla, por lo que nos olvidamos del notch y tenemos un espacio amplio para notificaciones en la parte superior de la misma.

Este modelo también se diferencia del OnePlus 8 en que gracias su pantalla AMOLED flexible han conseguido eliminar el leve «escalón» que normalmente enmarca las pantallas de los móviles.

Quiero reseñar también una de las dos fundas oficiales que ha sacado OnePlus para el 8T, con uno diseño chulísimo que parece superponer los chips y circuitos del móvil.

Pantalla

Como hemos comentado en el anterior apartado la novedad que incorporan en el OnePlus 8T, con respecto al modelo anterior, es la pantalla flexible que permite disminuir los bordes al máximo.

El tamaño de la pantalla es de 6,55 pulgadas (medido diagonalmente de esquina a esquina), con una resolución de 2400 x 1080 píxeles 402 ppi cuenta con una relación de aspecto, 20:9 tipo Fluid AMOLED de 120 Hz, cubierto con Corning Gorilla Glass y es compatible con sRGB.

Como hemos visto, esta revisión del OnePlus 8, el OnePlus 8T conserva la pantalla plana y deja la pantalla curva para el modelo tope de gama, el OnePlus 8 Pro. Este diseño lo hace más manejable para los que no están acostumbrados a la pantalla curva y pueden prescindir de ella, de hecho es algo positivo que no la tengan, ya que es algo únicamente útil cuando utilizamos el móvil para consumir contenido multimedia.

Como viene siendo habitual en los móviles de la marca, la pantalla OnePlus 8T puede personalizarse con la visibilidad, luz o color que nos sea más cómodo.

Una de las mejoras que el modelo T incorpora con respecto al anterior es una modificación del sensor automático del brillo que lo hace más sensible a cualquier situación en la que cambien la iluminación, de forma que no tengamos que ajustamos manualmente.

Otro aspecto incluido en la pantalla es el lector de huellas, que ya lleva incluido desde el modelo 7 y que se nota que ha ido mejorando revisión tras revisión.

Cámaras

Las cámaras del OnePlus 8T son las mismas del OnePlus 8 cambiando solo la disposición e incorporando el sensor monocromo para fotos en blanco y negro.

Cámara principal: sensor Sony IMX586 de 48 megapíxeles (píxeles de 0,8 µm), lente con apertura f/1.75 y OIS + EIS.

Ultra angular: sensor Sony IMX481 de 16 megapíxeles con lente con apertura f/2.2 y campo de 123 grados.

Lente macro con sensor de 5 megapíxeles (píxeles de 1,75 µm) con lente con apertura f/2.4.

Sensor monocromo de 2 megapíxeles (de apoyo para la principal).

Cámara frontal: sensor Sony IMX471 de 16 megapíxeles (píxeles de 1 µm) con lente con apertura f/2.0 y estabilización electrónica.

El sensor monocromo funciona en conjunto con la cámara principal, tanto en el desempeño como a la hora de asistir al usuario. Si lo queremos poner en marcha, es decir, hacer una fotografía en blanco y negro que utilice este sensor deberemos seleccionarlo desde la pestaña de filtros, seleccionando el último que es el que lo utiliza.

Han mejorado también la fotografía en baja luz, con la novedad de que nos saldrá la sugerencia de uso del modo de Paisaje nocturno gracias a este sensor (al detectarlo en las condiciones).

La máxima resolución del vídeo es 4K, pudiendo grabar tanto a 30 como a 60 frames por segundo. También dispone de cámara lenta a 240 fps (FullHD) y los habituales modos de disparo, los cuales ahora veremos al hablar de la app.

Batería y rendimiento

Centrándonos primero en la batería, el nuevo OnePlus 8T incorpora una batería de 4500 mAh con carga rápida a 10V. Es un poquito más que la del OnePlus Nord, de 4.115 mAh, pero este poquito más se nota muchísimo, y no solo con respecto al Nord si no a otros modelos de OnePlus, es la primera vez con un OnePlus que la primera semana no he tenido que correr a por el cable en las últimas horas del día, si no que ha aguantado con soltura, incluso con un 30% de batería un uso bastante continuado y con la pantalla a 120Hz. Algo que normalmente pasaba una semana después, cuando el móvil ya «se aprendía mis rutinas».

A nivel de rendimiento el OnePlus 8T viene equipado con un Qualcomm Snapdragon 865, un chipset 5G X55, GPU Adreno 650 y la RAM es DDR 4 pudiendo elegir entre 8 GB o 12 GB. Esto se traduce en una fluidez impecable.

Características OnePlus 8 OnePlus Nord OnePlus 8T Tamaño Pantalla 6,55 pulgadas 6,44 pulgadas Parcialmente nublado Tipo de pantalla Super AMOLED Fluid Display FluidAMOLED Fluid AMOLED Resolución de pantalla 90 Hz 90 Hz 120 Hz CPU Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 865 GPU Adreno 650 Adreno 620 Adreno 650 Cámaras principales Tres cámaras, una lente principal de 48 MP, una gran angular de 16 MP y una macro de 2 MP Cuatro cámaras traseras de 48 MP (principal), 8 MP (gran angular), 2 MP (macro) y 5 MP (sensor de profundidad) Cámara principal 48 MP; Gran angular 16 MP; Lente macro: 5 MP; Lente monocromática: 2 MP Cámara frontal 16 MP Doble cámara frontal de 32 MP (principal) y 8 MP (gran angular). 16 MP Batería 4.300 mAh con carga rápida (30 W) 4.115mAh con carga rápida 30T 4500 mAh con carga rápida 65 T

Software: Oxygen 11

El OnePlus 8T se presenta con Android 11 con su correspondiente capa de Oxygen. Como sabemos, la capa de OnePlus prioriza la personalización y la ligereza. Y esto se traduce en que no encontraremos bloatware, únicamente la aplicación de Netflix y si no nos gusta la podemos desinstalar. Además en esta versión existen novedades en cuanto al diseño y es que han analizado la forma en que los usuarios manejan el móvil, en que lugar de la pantalla centran más la atención, de esta forman han visto que la parte superior de la pantalla es una zona en la que no se suele prestar atención, por eso han bajado la información esencial hacia abajo.

Aunque ya muchos móviles vienen con la última versión de Android si que hemos notado puntualmente algún signo de que se trata de una capa muy nueva (un cierre inesperado o alguna notificación que no desaparecía tras el primer inicio del sistema), pero han ocurrido de manera muy puntual y no diríamos que es una capa inestable ni mucho menos. También hemos visto que todavía no todas las aplicaciones no están disponible para este teléfono y es algo que nos hemos dado cuenta al querer instalar una aplicación tan útil estos días como Amazon Prime Now. Pero imaginamos que en las siguientes semanas estará disponible.

Si jugamos asiduamente con el móvil, con Oxygen OS también podemos personalizar ampliamente la forma de hacerlo, para que sea lo más cómodo posible. Como la prevención «Mis-touch» (para evitar abrir las notificaciones de manera accidental» o la mejora de la respuesta táctil entre otros aspectos.

Conclusiones

Es difícil que un móvil de OnePlus decepcione y que no esté a la altura de las necesidades tanto de usuarios medios como exigentes. Para los muy exigentes, ya tiene su modelo profesional con todo lo que se nos pueda ocurrir.

El OnePlus 8T sobresale entre la gama media como un móvil que no se deja nada por el camino que cubre todos los detalles proporcionando una experiencia óptima. Es muy importante que un smartphone tenga por objetivo ser infalible, independientemente de la gama que sea, ya que para la mayoría se ha convertido en un elemento esencial para llevar a término su día a día.