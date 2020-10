La CPU Ryzen 9 5950X bate récords en los benchmarks

El procesador Ryzen 9 5950X es el buque insignia de la nueva plataforma de procesamiento de AMD creada bajo Zen 3. Una arquitectura avanzada fabricada en procesos tecnológicos de 7 nm, que ha llegado con novedades en la unidad CCD, la memoria caché, el predictor de saltos o los motores de ejecución, para junto a otras optimizaciones lograr una mejora en rendimiento monohilo cercana al 20%.

AMD ha apostado por las versiones destinadas a motorizar ordenadores de sobremesa para el estreno de esta arquitectura. Se comercializarán como Ryzen 5000 y el modelo que nos ocupa es la estrella de la serie como la CPU para consumo de mayor rendimiento de la historia de la compañía.

Sus especificaciones conocidas ya apuntaban muy alto en rendimiento, con 16 núcleos y 32 hilos de procesamiento nativo, frecuencias de trabajo hasta 4,9 GHz y 72 Mbytes de caché de segundo y tercer nivel. Los resultados de las pruebas de rendimiento y comparativas que están llegando a Internet confirman las buenas sensaciones que nos dejó este chip en su presentación.

Ryzen 9 5950X, benchmarks

En el test de CPU-Z obtuvo 690 puntos en el punto de referencia de un solo subproceso, mientras que en multi-núcleo alcanzó una marca descomunal de 13.306 puntos. A modo de comparación, el Intel Core i9-10900K entrega 584 y 7.389 puntos respectivamente.

Otro de los test donde brilla este procesador es en PassMark, con un valor de 3.693 puntos en simple núcleo que supera al Core i9-10900K en un 16%.

Más resultados nos llegan de Geekbench 5 con puntuaciones elevadísimas de 1.700 y 14.018 en simple y multinúcleo.

Recordando que estos benchmarks no son la «biblia» cuando hablamos de rendimiento, ya que no dejan de ser una aproximación y debemos esperar a otras pruebas más completas que incluyan valoración de tareas que usamos en el mundo real, no cabe duda que esta CPU es fabulosa para montar un PC de alto rendimiento por muchos años. Su precio es elevado, a la altura de su rendimiento, aunque AMD ofrecerá otras opciones más económicas.

AMD lanzará oficialmente la serie Ryzen 5000 el 5 de noviembre con los siguientes modelos y precios: