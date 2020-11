Steam Playtest es un nuevo servicio que acaba de implementar la plataforma digital de juegos de Valve para ampliar el acceso a la prueba de juegos en fase de desarrollo y en general mejorar el contacto de los estudios con los jugadores.

El objetivo de Steam Playtest es proporcionar a los desarrolladores una forma gratuita y de bajo riesgo de obtener datos de pruebas de juego para su título sin tener que preocuparse por claves de Steam, reseñas de usuarios o listas de deseados. «Al usar un id. de aplicación «secundario» independiente asociado con tu juego principal, pero separado de este, puedes hacer las pruebas de juego que necesites sin interferir con tu juego principal», explican desde Valve.

Las nuevas herramientas permitirán alojar la inscripción para el Playtest directamente en la página de la tienda de Steam de un desarrollador y otorgar acceso desde Steamworks (sin necesidad de claves). El desarrollador podrá autorizar y dar por terminada la prueba en cualquier momento mediante un proceso de desactivación sencillo que ocultará la opción de inscripción en la página de la tienda del juego y eliminará el Playtest de las bibliotecas de los jugadores.

Esto significa que el Steam Playtest no cancelará ni competirá con el auténtico juego en las listas de deseados y que los propietarios del Playtest no podrán escribir reseñas de usuario, no habrá progreso de logros o tiempo jugado que afecte a la política de reembolso de Steam.

Este servicio no está destinado a reemplazar las pruebas que se ofrecen en acceso anticipado Early Access, aunque se podrá combinar con ellas. Por descontado, será de uso gratuito para desarrolladores y jugadores ya que en ningún caso permite comercialización, pagos o compromisos.

Steam Playtest está en fase beta. Los desarrolladores pueden registrarse para probar la función en Steam y los jugadores que quieran ver cómo funciona pueden intentar unirse a una prueba que se está ofreciendo para el títulos de estrategia y cartas Total War: Elysium.

Steam sigue añadiendo funciones y es que la competencia aprieta, Epic Games Store y otras. No es esta una característica directa para los clientes y sí para desarrolladores, pero hay muchos usuarios que le gustaría probar juegos antes del lanzamiento sin tener que pagar por los accesos anticipados.