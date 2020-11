Exactamente una semana antes de su primera llega a los mercados de Japón y Estados Unidos, parece ser que Sony acaba de confirmar de manera oficial que su consola de nueva generación no contará con el soporte para renderizar la resolución de 2560 x 1440 píxeles, al menos de forma nativa.

Así lo han compartido desde la web de IGN Italia, quienes aseguran han obtenido esta información a través de un portavoz de la propia compañía quien ha confirmado esta información. Sin embargo, por el momento no se ha especificado cómo planean resolver este problema cuando tratemos de conectar la PS5 a una pantalla de resoluciones a 1440p, quedando margen para un posible reescalado desde los 1080p (con su consiguiente pérdida de calidad de imagen), o la más preocupante pero improbable incompatibilidad completa con el formato.

No obstante, esta no es la primera vez que una consola de Sony no es apta para el renderizado de estas resoluciones, con el reciente caso de incompatibilidad de la PlayStation 4 Pro. De hecho, ya en esta consola pudimos ver cómo algunos juegos debían ser adaptados, por los propios desarrolladores, a través de un proceso de supersampling en el que se reducían las imágenes directamente desde la resolución 4K al FullHD, conservando así un mayor detalle.

Por su parte, las nuevas Xbox Series X y Series S parecen volver a tomar la delantera en el ámbito gráfico, habiendo confirmado Microsoft ya con anterioridad que ambas consolas podrán renderizar las resoluciones 4K y 2K de forma nativa, algo que curiosamente también era posible en su anterior generación, con la Xbox One X.

Aun así, cabe destacar que aunque PS5 no será capaz de soportar estas resoluciones de forma nativa, estamos hablando de un segmento todavía muy pequeño de jugadores, que según los últimos datos de las encuestas de hardware de Steam, apenas representan el 7,7% del total de jugadores.

Además, repetir que, a falta de una nueva confirmación oficial, todo apunta a que realmente los usuarios con monitores a 1440p sí que serán capaces de jugar y disfrutar de la gran mayoría de juegos para PS5, eso sí, con la limitación al formato FullHD.