ADATA SE770G, una SSD portátil para juegos con RGB

Si te gusta los «colorines» atención a la ADATA SE770G, una SSD portátil que tienta a los jugadores con un sistema de iluminación RGB que no es habitual ver en una solución de almacenamiento.

Más allá de colores esta ADATA SE770G parece lo suficientemente rápida para todo tipo de tareas informáticas, con velocidades de lectura y escritura secuenciales de hasta 1.000 / 800 Mbytes por segundo, respectivamente. Aún así, su estética RGB ofrece un exterior deslumbrante y delata claramente a su audiencia principal.

Cuenta con una interfaz externa USB Tipo-C, mientras que internamente funciona sobre USB 3.2 Gen 2, la versión más avanzada del puerto de periféricos (20 Gbps) hasta que llegue USB 4. Es compatible con Windows (8 o posteriores), macOS X (10.6 o posteriores), distribuciones con kernel de Linux (2.6 o posteriores) y Android a partir de la v5. ADATA también señala la compatibilidad con el iPad Pro y otros modelos de tablet de Apple.

Y cómo no, consolas de videojuegos. El fabricante menciona la generación actual y específicamente la Xbox One X y la PlayStation 4 Pro. En teoría, también debería funcionar con las consolas de próxima generación, aunque en ese caso, el beneficio será la capacidad adicional y no el rendimiento.

Y será necesario teniendo en cuenta el poco espacio que dejarán algunas de ellas. Ayer te comentábamos que la Xbox Series S solo dejará al usuario 364 Gbytes de espacio libre. Teniendo en cuenta que juegos como el último Call of Duty ocupa más de 200 Gbytes y que otros títulos superan los 150 y los 100 GB, la problemática está servida. Además, la versión económica de las nuevas consolas de Microsoft no tienen unidad óptica en la que apoyarse por lo que no será raro que los usuarios necesiten unidades de almacenamiento externo adicional.

ADATA SE770G será una posibilidad. Se ofrecerá en capacidades de 500 Gbytes y 1 Tbyte, por un precio todavía no anunciado. Hay otros modelos en el mercado, aunque raramente las unidades portátiles de almacenamiento incluyen iluminación RGB como este modelo.