Hace tres años (cómo pasa el tiempo) os preguntamos cuál fue, en vuestra opinión, la peor consola de la historia. Hubo diversidad de opiniones, aunque en general podemos decir que se apreció un cierto punto de encuentro alrededor de sistemas prometedores que acabaron siendo un fracaso absoluto, como 3DO, Atari Jaguar y Philips CDi.

Hoy queremos rescatar este tema, pero con un enfoque distinto, y que nos contéis cuál ha sido vuestra consola favorita. Podéis elegir entre cualquiera de las generaciones que han existido hasta el momento, y no importa que no llegaseis a tenerla en su momento, basta con que tuvieseis las suerte de disfrutarla.

En mi caso, debo decir que lo tengo difícil. He tenido la fortuna de disfrutar de muchas consolas a lo largo de mi vida, es lo que tiene pintar canas y ser un fanático de la tecnología desde que tengo conciencia. Reconozco que en su momento disfruté mucho de una Atari 2600, aunque la consola que realmente me cambió y me hizo adorar el mundo de los videojuegos fue la Master System.

La nostalgia me llevaría a elegir esa consola, pero en realidad los dos sistemas que más he disfrutado, en sentido estricto, han sido Dreamcast, de SEGA, y la primera Xbox, de Microsoft. Complicado elegir entre ambas, ya que me dieron una enorme cantidad de horas de diversión, y las dos marcaron un salto generacional muy importante, pero creo que Dreamcast me sorprendió más debido a la evolución gráfica que logró frente a PS1 y Nintendo 64, y fue la que más momentos únicos me dio.

Dreamcast es mi consola favorita

Todavía recuerdo las sensaciones cuando llegué a casa y corrí a enchufarla a la televisión. Aluciné con la calidad gráfica de Sonic Adventure, pero los juegos que más me impactaron fueron Resident Evil Code Veronica, Metropolis Street Racer y Shenmue. Como dije, estaba acostumbrado, sobre todo, a los polígonos pixelados con texturas borrosas de PS1, y la diferencia que marcaba Dreamcast era tan grande que fue como pasar de la noche al día.

Aún conservo dicha consola, y un buen catálogo de juegos, aunque por razones de espacio y de tiempo la tengo guardada en su caja. No estaría nada mal que SEGA se animase a sacar una versión mini con una cantidad razonable de juegos preinstalados, y que diese la posibilidad de comprar todos sus «imprescindibles» a través de una sencilla tienda online. Me haría con ella a ojos cerrados.

Os toca a vosotros, ¿cuál ha sido vuestra consola favorita? Los comentarios son vuestros.