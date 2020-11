HMD Global, titular de los derechos de la marca Nokia, está ultimando el lanzamiento del Nokia C1 Plus, un smartphone que se dirigirá al mercado de gama baja y que buscará ofrecer un valor sólido en relación precio-prestaciones.

Este tipo de terminales no lo están teniendo nada fácil, sobre todo por el hecho de que la línea que separa a la gama baja económica de la gama baja-media económica está quedando cada vez más diluida en lo que a precios se refiere. Por ejemplo, hoy en día podemos encontrar smartphones como el Realme C11 por menos de 90 euros, una cifra que, hasta ahora, quedaba reservada a los dispositivos de gama baja situados en la línea de este Nokia C1 Plus.

Volviendo a lo nuevo de Nokia, tenemos un smartphone basado, como no, en Android 10 Go Edition, una versión del conocido sistema operativo de Google que está diseñada para consumir muy pocos recursos, tanto a nivel de RAM como de espacio de almacenamiento, y que cuenta, sin embargo, con todas las capacidades importantes de la versión estándar de dicho sistema operativo.

Especificaciones del Nokia C1 Plus

Pantalla de 5,45 pulgadas con resolución HD+.

SoC sin concretar con CPU de ocho núcleos (un MediaTek Helio G25, probablemente).

1 GB de RAM.

16 GB de capacidad de almacenamiento ampliable mediante microSD de hasta 64 GB.

Batería de 2.500 mAh.

Cámara trasera de 5 MP.

Cámara frontal de 5 MP.

Medidas: 149,1 mm x 71,2 mm x 8,75 mm.

Compatible con redes 4G.

Las mejoras que trae este modelo frente al Nokia C1 son notables, ya que no solo destaca el soporte de redes 4G, sino que además se ha dado un salto importante en sus especificaciones. Así, por ejemplo, el Nokia C1 cuenta con una CPU de solo cuatro núcleos, y tenía una pantalla claramente inferior.

Por lo que respecta al diseño todo parece indicar que mantendrá lo que hemos visto en el Nokia C1. Si esto se confirma, tendremos una línea sencilla y sobria, pero es perfectamente comprensible, ya que hablamos de un smartphone que se dirige a la gama baja económica. Su chasis estará terminado en plástico, un material resistente y barato, y el frontal mantendrá esos bordes tan marcados que definen a casi todos los smartphones de gama baja.

Todavía no tenemos una fecha exacta de lanzamiento, y tampoco conocemos el precio oficial de venta, pero con el Realme C11 posicionado en la franja de los 90-100 euros, y ofreciendo unas especificaciones y un diseño superiores, está claro que el Nokia C1 Plus debería llegar a un precio aproximado de 50 a 60 euros, como máximo. De lo contrario, no tendría cabida en el mercado.