El gigante de Redmond ha confirmado que tiene previsto empezar a forzar la actualización de PCs basados en Windows 10 1903, un movimiento que, como habréis podido imaginar, tiene una explicación, y es que dicha versión quedará muy pronto sin soporte.

Debido al salto de Windows 10 al modelo de servicio, en detrimento del modelo tradicional de producto, las distintas versiones del mismo tienen ciclos de soporte relativamente cortos (año y medio en su variante estándar), pero estos se amplían cuando instalamos una nueva actualización semestral, lo que hace mantener el soporte sea totalmente gratuito y bastante sencillo.

Volviendo a la versión de Windows 10 1903, también conocida como Windows 10 April 2019 Update, esta quedará sin soporte a partir del próximo mes, por lo que aquellos equipos que estén utilizando dicha versión empezarán a recibir actualizaciones forzadas que elevarán, como mínimo, el sistema operativo a la siguiente versión.

El salto de Windows 10 1903 a Windows 10 1909 será el «mínimo obligatorio»

Ese es el plan que tiene Microsoft entre manos. La compañía de Redmond va a forzar la actualización de los equipos obsoletos, como hemos dicho, pero lo hará con sumo cuidado. Como sabrán muchos de nuestros lectores, las actualizaciones semestrales traen novedades más o menos importantes, pero pueden producir errores que acaben inutilizando el sistema. Ya lo vimos ayer, cuando hablamos de los pantallazos azules y del bucle de reinicios que confirmó Microsoft recientemente.

Para evitar esos problemas, el gigante estadounidense adoptará una estrategia muy sencilla: comprobará el grado de compatibilidad antes de forzar la actualización de cada equipo, de manera que, en caso de que tu PC no esté preparado para actualizar a Windows 10 2004 o a Windows 10 20H2, se limitará a instalar la versión 1909.

Si tienes instalada la versión 1909 no te preocupes, no recibirás ninguna actualización forzada, al menos de momento. En caso de que no actualices dicha versión, en mayo de 2021 se producirá el final de soporte de esta, y tu PC acabará siendo actualizado, como mínimo, a Windows 10 2004. Este ciclo de actualizaciones forzosas se irá manteniendo con el paso del tiempo, debido, como dijimos, a ese modelo de servicio que ha adoptado Microsoft con Windows 10.

Actualmente, una parte importante de los usuarios de este sistema operativo se encuentran «anclados» en Windows 10 1903, un detalle importante y muy interesante que, según la fuente de la noticia, se explica por supuestos bloqueos «misteriosos» que algunos usuarios han sufrido a la hora de intentar actualizar a versiones superiores.

Os recuerdo que estos ciclos de actualizaciones solo afectan a las versiones Home y Pro de Windows 10, ya que las versiones Enterprise y Education tienen ciclos de soporte más longevos.