La venta de Xbox Series X / S han logrado niveles récord en el primer día de lanzamiento, según anunció en Twitter del jefe de Xbox, Phil Spencer.

Se esperaba. La nueva generación de consolas de videojuegos de Microsoft han arrancado con buen pie y se estima que son el mejor lanzamiento de la historia de las máquinas de juegos de la firma de Redmond.

Y ello a pesar de una acusada limitación de stock en el lanzamiento. Agotadas desde el mismo día de su disponibilidad en pre-venta, todavía son muchos los usuarios que buscan hacerse con una de las nuevas consolas de Microsoft.

«Gracias por apoyar el lanzamiento más grande en la historia de Xbox. En 24 horas se vendieron más consolas nuevas, en más países, que nunca. Estamos trabajando con el comercio minorista para reabastecernos lo más rápido posible. Continúa mostrándonos que el poder de conexión de los juegos es más importante que nunca», escribió Spencer:

Thank you for supporting the largest launch in Xbox history. In 24 hrs more new consoles sold, in more countries, than ever before. We’re working with retail to resupply as quickly as possible. You continue to show us the connective power of play is more important than ever.

